Europese beurzen verdeeld rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld op een rustig ogende markt in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit dat morgenavond valt, en de eerste indicatie voor de ontwikkelingen op de Amerikaanse banenmarkt met woensdagmiddag de banengroei in de private sector berekend door ADP. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 477,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.881,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 6.923,73 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,4 procent naar 7.258,61 punten. De inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone bevestigden een groeivertraging, waar voorlopige cijfers al op hadden gehint. Olie noteerde dinsdag licht lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 83,89 dollar, terwijl voor een december-future Brent 84,62 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1600. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1603 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1607 op de borden.



Bedrijfsnieuws BP heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere winst geboekt en handhaafde het kwartaaldividend. Ook werd er een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd. Het aandeel BP noteerde 2,3 procent lager in koers. HelloFresh heeft in het derde kwartaal een flink hogere omzet geboekt, maar het aangepaste EBITDA-resultaat stond wel onder druk. De bezorger van maaltijdboxen verhoogde ook de omzetverwachting voor dit jaar. De koers van het aandeel noteerde 14,3 procent hoger. In Parijs gaf de koers van het aandeel ArcelorMittal 3,5 procent prijs en was daarmee verreweg de grootste daler onder de hoofdaandelen. De ijzerertsprijzen in China staan stevig onder druk. Aan de groene zijde ontbraken deze percentages. Meer dan de helft van de aandelen noteerde een plus, waarvan tien met een winst van meer dan 1 procent. Ook in Londen gingen de aandelenkoersen van mijnbouwers onderuit. Anglo American daalde 3,3 procent en BHP 3,1 procent. In Frankfurt noteerde de koers van het aandeel Fresenius Medical Care een winst van 3,4 procent, en van Fresenius SE zelfs van 3,8 procent. Het aandeel Covestro verloor 2,3 procent in koers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P 500-index steeg maandag met 0,2 procent tot 4.613,67 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,3 procent steeg tot 35.913,84 punten. Techbeurs Nasdaq trok met 0,6 procent aan tot 15.595,92 punten. Bron: ABM Financial News

