Valuta: euro blijft ondergeschikt aan dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag inmiddels weer rond de 1,16 dollar, maar heeft daarmee de averij die het eerder opliep niet geheel kunnen herstellen in een markt die in deze door de Federal Reserve gedomimeerde week verwacht dat de Amerikaanse centrale bank woensdag in elk geval niet milder voor de dag komt dan bij eerdere, recente gelegenheden.

"Het tijdspad van tapering lijkt al in de dollarkoers te zijn verwerkt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij schatten in dat in november of december een begin wordt gemaakt met de vermindering van aankopen door de Federal Reserve, waarna het lopende programma halverwege 2022 kan worden afgesloten." Dit zit volgens Ebury al in de koersen verwerkt. "Dat geldt evenwel niet voor iedere indicatie van de zijde van de Fed voor een eerdere renteverhoging dan waar de markt nu gemiddeld van uitgaat", aldus Van der Meer.

Van der Meer zag naar aanleiding van de inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone, geen koersveranderingen. De indices voor de verschillende eurolanden bevestigden een groeivertraging en weken daarbij weinig af van de voorlopige cijfers.

Dinsdagochtend vroeg bleek de Reserve Bank of Australia de rendementsdoelstelling van 10 basispunten voor de staatsobligatie van april 2024 te hebben laten vallen en dat hield verband met de verbeteringen in de economie en de eerder dan verwachte vooruitgang in de inflatie richting de gestelde doelstellingen. Volgens de bank is daarmee naleving van deze doelstelling niet meer nodig.

De macro-agenda is voor de rest van de dag leeg.



De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,1595 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8501 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3640 dollar. De Australische dollar daalde dinsdag 0,8 procent naar 0,7466 Amerikaanse dollar.