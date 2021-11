Tech aan kop in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte dinsdagochtend een pas op de plaats. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 811,50 punten. "De nieuwe maand is begonnen met bescheiden winsten voor de Europese beurzen en met nieuwe records voor Wall Street", aldus analisten van SEB. "De markten ogen ijzersterk en velen vragen zich af of er ook een eindejaarsrally komt", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Vanochtend is er echter sprake van een gemengd beeld op de Europese beurzen, aldus Blekemolen. “We zien nog altijd opwaarts potentieel voor aandelen en adviseren beleggers om de winnaars van de wereldwijde groei te kopen”, zei CIO Mark Haefele van UBS. Hij blijft vooral kansen zien in cyclische sectoren, zoals energie en banken. Qua regio’s ziet Haefele de beste kansen in Japan en de eurozone. Volgens Blekemolen zijn beleggers vooral in afwachting van het rentebesluit van de Fed, dat voor morgenavond op de agenda staat. Ook het banenrapport van ADP op woensdag en de Amerikaanse banengroei van vrijdag zijn volgens hem belangrijke thema’s voor deze week. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1595. De olieprijzen daalden licht. Beleggers hadden onder meer oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie, die in de loop van de ochtend in de eurozone werden vrijgegeven. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie daalde in oktober van 58,6 naar 58,3. Voorlopige cijfers wezen op een kleinere daling tot 58,5. Econoom Chris Williamson van Markit merkte op dat fabrikanten repten van een verslechtering van de situatie in de aanvoerketen. Dat drukte duidelijk op de productie. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen ASMI en Just Eat Takeaway 2,2 tot 2,3 procent. DSM verloor 0,1 procent na cijfers. Degroof Petercam zag evenwel ruimte om het koersdoel te verhogen van 187,00 naar 190,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies. ArcelorMittal verloor 3,7 procent, terwijl Prosus 1,0 procent prijs gaf. In de AMX won Inpost 3,3 procent en PostNL 1,4 procent. Fugro verloor 1,8 procent. In de AScX daalde Kendrion 0,7 procent na cijfers. Kendrion heeft nog altijd de regie in handen, ondanks de uitdagingen die het bedrijf kent, zo oordeelden analisten van Degroof. De grootste daler, ook na cijfers, was ForFarmers met 5,2 procent. Voor KBC Securities waren de cijfers reden om het aandeel van de kooplijst te halen. En Degroof Petercam besloot om het koersdoel voor de veevoerspecialist te verlagen. Het lokaal genoteerde SnowWorld leverde 3,9 procent in. Bron: ABM Financial News

