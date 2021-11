CFO ByteDance doet stap terug - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Financieel directeur Shou Zi Chew doet een stap terug bij ByteDance om zich volledig te kunnen richten op zijn rol als CEO bij dochterbedrijf TikTok. Dit schreef persbureau Reuters dinsdag op basis van een interne memo van het bedrijf. ByteDance wil zich volgens Reuters opsplitsen in zes divisies, bestaande uit onder meer TikTok, Douyin en gamingtak Nuverse. Als onderdeel daarvan stapt Shou Zi Chew terug als CFO van ByteDance, maar blijft hij dus de CEO van TikTok. Al eerder dit jaar werd bekend dat medeoprichter van ByteDance, Zhang Yiming, zijn rol als CEO van het bedrijf naast zich neer zou leggen. Hij blijft wel bestuursvoorzitter met meer dan 50 procent van de stemrechten. Medeoprichter Liang Rubo, die de interne memo verstuurde, neemt het stokje van Zhang over per december dit jaar. Liang ging in zijn memo niet in op plannen om een vervanger te zoeken voor de functie van CFO voor ByteDance. Een bron stelde tegenover Reuters dat ByteDance in ieder geval geen haast heeft om de vrijgekomen. positie op te vullen. Bron: ABM Financial News

