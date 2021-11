Beursblik: Kendrion houdt regie ondanks uitdagingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Kendrion in het derde kwartaal laten zien dat het bedrijf nog altijd de regie in handen heeft, ondanks de uitdagingen die het bedrijf kent. Dit was dinsdag de voornaamste constatering van analisten van Degroof Petercam. In de analyse van de resultaten schreef Degroof Petercam de lichte daling van de marge toe aan de hogere grondstofprijzen. De kwartaalomzet van Kendrion kwam op jaarbasis 15 procent hoger uit op 113,2 miljoen euro. Het genormaliseerde operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 9 procent naar 12,4 miljoen euro met een bijbehorende marge van 11,0 procent. De marge lag in het derde kwartaal van 2020 nog op 11,6 procent. Het analistenteam van de bank verwacht de ramingen voor het terugkerende operationeel resultaat (REBITDA) voor dit jaar met 1 tot 2 miljoen euro te verlagen, terwijl de taxaties voor de omzet en de schuldpositie naar verwachting opwaarts worden bijgesteld door de recente overname van 3T. De analisten van de bank hanteren een Houden advies op het aandeel met een koersdoel van 25,00 euro. Kendrion noteerde dinsdag op een vlak Damrak 0,5 procent lager op 20,15 euro. Bron: ABM Financial News

