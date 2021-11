Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor ForFarmers verlaagd van 5,20 naar 4,20 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Fernand de Boer noemde het een logische stap dat ForFarmers de outlook voor heel dit jaar introk. Met de publicatie van de halfjaarresultaten 2021 maakte ForFarmers nog bekend dat voor de tweede helft van 2021 een onderliggende EBITDA verwacht werd die ongeveer gelijk zou zijn aan de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2020. "Opnieuw een waarschuwing, die niet als een verrassing komt gezien de stijgende kosten", aldus De Boer. De EBITDA liep in het afgelopen kwartaal met 22 procent terug en ervan uitgaande dat de impact van de hogere kosten vergelijkbaar is in het vierde kwartaal, komt Degroof uit op een onderliggende EBITDA in de tweede helft van dit jaar van 37 miljoen euro. Voor heel het jaar zou er dan een EBITDA overblijven van 78 miljoen euro tegen de verwachting van 87 miljoen euro van Degroof. De consensus mikt op 86 miljoen euro. Daarom verwacht Degroof de raming voor de EBITDA dit jaar te verlagen met circa 10 procent. Ook voor 2022 wordt de EBITDA-raming neerwaarts bijgesteld, al is de verwachting dat ForFarmers een deel van het verlies kan goedmaken door de hogere kosten door te berekenen aan klanten. "Maar het zicht hierop is beperkt." Het aandeel ForFarmers daalde dinsdagochtend met 5,4 procent tot 3,88 euro. Bron: ABM Financial News

