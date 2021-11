OCI wil obligatielening deels aflossen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI lost op 8 november een deel van een obligatielening af die in 2024 afloopt. Dit maakte het concern dinsdagochtend bekend. Het betreft de gedeeltelijke aflossing van een lening van 700 miljoen euro met een rente van 3,125 procent. OCI wil in totaal 400 miljoen euro van deze lening aflossen. OCI betaalt 101,5625 procent van de hoofdsom plus alle rente tot de aflossingsdatum. Dankzij de aflossing denkt OCI vanaf 2022 de rentelasten met circa 14,5 miljoen dollar per jaar te verlagen. Bron: ABM Financial News

