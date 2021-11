Kepler verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones)vKepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 630,00 naar 725,00 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Peter Olofsen besloot na de cijfers over het derde kwartaal om zijn taxaties voor ASML in 2021 en 2022 iets aan te passen. Hij rekent op iets minder verkopen van nieuwe systemen, maar dit wordt goedgemaakt door meer inkomsten uit de reeds geïnstalleerde systemen bij klanten. De koersdoelverhoging is vooral het resultaat van het doorrollen van het model door de analist. Het aandeel ASML sloot maandag op 696,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.