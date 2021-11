AEX vermoedelijk licht lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Maandag kende de AEX nog een vrij vlakke start van de maand november met een winst van 0,1 procent op 811,74 punten. Techfondsen gaven wat terrein prijs, terwijl de meer traditionele waarden in de lift zaten.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen krijgen de aandelenmarkten nog altijd rugdekking door de goede kwartaalresultaten van bedrijven. "In de VS en de eurozone verslaan respectievelijk 86 en 68 procent van de ondernemingen de verwachtingen van analisten met gemiddelde winststijgingen van 34 en 44 procent", aldus Aben.

Daar staat tegenover dat het economische momentum onder druk staat, de inflatie snel oploopt en de centrale banken op het punt staan de geldkraan dicht te draaien. Vanochtend liet de Reserve Bank of Australia de rente nog ongemoeid, maar signalen van de centrale bank die wijzen op het loslaten van het onderdrukken van de lange rente deden de renteverwachting oplopen.

De Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England maken respectievelijk woensdag en donderdag hun rentebesluiten bekend.

Op Wall Street verliest het cijferseizoen aan kracht, maar de indices wisten maandag wel eensgezind licht verder te stijgen. Hoofdgraadmeter S&P 500 won 0,2 procent. Na een terugval in de historisch slechte beursmaand september, wist de index in de afgelopen 14 handelsdagen maar liefst 12 keer te stijgen. De laatste handelsdagen wordt consequent de hoogste stand ooit aangescherpt.

Tesla blijft ondertussen beursgeschiedenis schrijven. Het aandeel klom maandag 8,5 procent naar 1.209 dollar, waardoor de beurswaarde met een slordige 100 miljard dollar steeg. Het enige nieuws voor de autofabrikant betrof een proef waarbij tien eigen laadstations in Nederland worden opengesteld voor elektrische auto's van andere merken.

Vorige week denderde het aandeel door de grens van 1.000 dollar en een beurswaarde van 1.000 miljard na nieuws van autoverhuurbedrijf Herz dat het voor 4,2 miljard dollar 100.000 Tesla’s zou hebben besteld.

Topman Elon Musk reageerde vannacht op twitter op een tweet met een steil oplopende daggrafiek van het aandeel met de tekst "Your’e welcome!", om daar vervolgens aan toe te voegen "Als dit is gebaseerd op Herz, dan wil ik benadrukken dat er nog geen contract is getekend".

"Tesla wordt geconfronteerd met veel meer vraag dan de productie aan kan, en daarom zullen we auto's alleen aan Hertz verkopen tegen dezelfde marges als aan consumenten."

"De Hertz-deal heeft geen enkel effect op onze cijfers", aldus Musk.

Azië en olie

Het sentiment in Azië is vanochtend erg verdeeld. De Kospi index in Seoel wint circa 1,5 procent door onder meer een stijging van indexzwaargewicht Samsung met 3 procent. In China verliest de Shanghai Composite juist 1,5 procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend in Azië enkele tienden van een procent hoger. Maandagavond koerste de future in New York al 0,6 procent hoger op 84,05 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie, die in de loop van de ochtend in de eurozone worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

De omzet van DSM steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 17 procent van 1.961 miljoen naar 2.299 miljoen euro en de aangepaste EBITDA steeg van 383 miljoen naar 449 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden op 2.216 en 448 miljoen euro. DSM herhaalde de outlook voor 2021 en zakenbank Jefferies rekent niet op een scherpe koersreactie vanochtend.

ForFarmers zag in het derde kwartaal van dit jaar het bedrijfsresultaat flink onder druk staan, vanwege de significant hogere energieprijzen en ondanks structurele kostenbesparingen. De onderliggende EBITDA liep met 22 procent terug. ForFarmers herhaalde de outlook voor 2021 niet. En ook over de autonome resultaatontwikkeling in 2022 wilde ForFarmers geen uitspraken doen.

Kendrion zag in het derde kwartaal van 2021 de omzet oplopen, terwijl de nettowinst stevig aantrok. Kendrion is "voorzichtig optimistisch", maar met zorgen over de aanvoer en de stijgende grondstofprijzen. De onderneming meent goed op schema te liggen om de middellange termijn doelen te halen.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor AMG van 37,00 naar 34,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index steeg maandag met 0,2 procent tot 4.613,67 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,3 procent steeg tot 35.913,84 punten. Techbeurs Nasdaq trok met 0,6 procent aan tot 15.595,92 punten.