Beursblik: geen grote verrassingen bij DSM

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van DSM leveren geen heel grote verrassingen op. Dit stelde analist Chris Counihan van Jefferies dinsdag. Volgens hem was de aangepaste EBITDA in het derde kwartaal met 449 miljoen euro 3 procent hoger dan hijzelf had voorzien, maar in lijn met de analistenconsensus. "De divisie Nutrition deed het iets beter dan voorzien en Materials was exact in lijn", aldus Counihan. DSM herhaalde ook de outlook voor 2021. Jefferies heeft een Houden advies op DSM met een koersdoel van 178,00 euro. Vandaag verwacht de analist geen heel scherpe koersreactie. Bron: ABM Financial News

