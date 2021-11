ForFarmers last van hoge energieprijzen

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in het derde kwartaal van dit jaar het bedrijfsresultaat flink onder druk zien staan, vanwege de significant hogere energieprijzen en ondanks structurele kostenbesparingen. Dit maakte het Nederlandse diervoederproducent dinsdagochtend bekend.

"We hebben dit kwartaal voortgang geboekt met structurele kostenbesparingen als onderdeel van ons efficiencyprogramma", aldus CEO Yoram Knoop in een toelichting. "De stijging van de energieprijzen was echter zo substantieel dat dit tot een aanzienlijk daling van de onderliggende EBITDA heeft geleid. Hoe vooral de energieprijzen zich zullen ontwikkelen is onvoorspelbaar. Daarom spreken we geen verwachting uit over de resultaten van het vierde kwartaal 2021", zo stelde de topman.

De onderliggende EBITDA liep met 22 procent terug. Ook de volumes daalden, volgens Knoop als gevolg van de aanhoudend lastige marktomstandigheden. Overnames en de Poolse activiteiten zorgden evenwel voor wat rugwind, waardoor er een 2,6 procent hogere brutowinst werd gerealiseerd.

De netto-omzet steeg ook, vooral doordat de gestegen grondstofprijzen grotendeels konden worden doorberekend en door de hogere mengvoervolumes.

Verder zei ForFarmers dat het op schema ligt om in 2021 en 2022 circa 7 miljoen euro aan kostenbesparingen te realiseren, die volledig zichtbaar moeten zijn in 2023.

ForFarmers liet weten dat het zeer uitdagend zal zijn om de hoge prijsstijgingen volledig door te berekenen aan veehouders. "Uiteindelijk zal de consument hiermee ook geconfronteerd worden. Hoe snel, en in welke mate, de gestegen productie- en logistieke kosten kunnen worden doorberekend in de keten is niet in te schatten."

Outlook

Met de publicatie van de halfjaarresultaten 2021 maakte ForFarmers bekend dat mede door de langer dan verwachte aanhoudende Covid-maatregelen en de onzekerheid over de duur van de margedruk in de markten, voor de tweede helft van 2021 een onderliggende EBITDA verwacht werd die ongeveer gelijk zou zijn aan de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2020. Gezien de huidige onzekerheden op het gebied van de grondstof- en energieprijzen, werd deze outlook dinsdag ingetrokken. Ook over de autonome resultaatontwikkeling in 2022 wilde ForFarmers geen uitspraken doen.