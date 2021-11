Centrale bank van Australie laat rendementsdoelstelling vallen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rendementsdoelstelling van 10 basispunten voor de staatsobligatie van april 2024 laten vallen. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het loslaten van de rendementsdoelstelling van 10 basispunten voor de staatsobligatie van april 2024 houdt verband met de verbeteringen in de economie en de eerder dan verwachte vooruitgang in de inflatie richting de gestelde doelstellingen. Volgens de bank is daarmee naleving van deze doelstelling niet meer nodig. De rest van het monetaire beleid werd door het beleidsorgaan ongewijzigd gelaten. Dit betekent dat de bank doorgaat met het inkoopprogramma voor obligaties en elke week tot ten minste half februari 2022 voor 4 miljard dollar aan obligaties uit de markt haalt. Het beleidsorgaan stelde dinsdag dat de economie van het land herstelt na de interruptie door de deltavariant van het coronavirus. Voor dit jaar wordt door de RBA een groei van de economie voorzien van 3 procent, van 5,5 procent voor 2022 en van 2,5 procent voor 2023. Tegelijkertijd meldde de bank in relatie met de uitbraak van de deltavariant een scherpe daling van het aantal gewerkte uren. Een herstel daarvan zou nu gaande zijn. Voor het einde van volgend jaar voorziet de bank een werkloosheid van 4,25 procent en voor het einde van 2023 van 4,0 procent. De inflatie zit volgens de RBA in de lift, maar blijft met 2,1 procent volgens het beleidsorgaan onderliggend nog altijd laag. De gerapporteerde inflatie is 3 procent en vloeit voornamelijk voort uit opgelopen prijzen voor brandstof en nieuwbouwhuizen en verstoringen in de bevoorradingen. Voor dit en volgend jaar voorziet de bank een onderliggend inflatiepeil van 2,25 procent en voor 2023 van 2,5 procent. De Australische dollar noteerde dinsdag vlak op 0,7493 Amerikaanse dollar, een daling met 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

