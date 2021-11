Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX, een min van 8 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag nog hoger gesloten.

"Het is een positieve start van de week en maand geworden voor de beurzen in Europa, waarbij het momentum na de recordstanden op Wall Street vrijdagavond, aanhield", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Wall Street sloot de beste beursmaand af in bijna een jaar na sterke bedrijfscijfers die opluchting gaven over de impact van hoge inflatie door verstoorde aanvoerketens en hoge energieprijzen.

Hewson wees vooral op de Britse FTSE 100, die richting een niveau van 7.300 punten kwam en daarmee op de hoogste stand koerste sinds twintig maanden.

Beleggers konden volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx nog even wat energie sparen voor de drukte die later deze week volgt. De aandacht van beleggers gaat volgens hem deze week vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. "Beleggers zullen uiteraard ook benieuwd zijn of de Fed iets zal zeggen over de stijgende prijzen. De inflatie heeft een dertigjarig hoogtepunt bereikt, terwijl het herstel van de economie niet zo vlot verloopt als gehoopt", aldus Blekemolen.

Economisch nieuws was er over de industrie, met inkoopmanagersindexen voor oktober voor diverse landen. De inkoopdata wijzen voor de Japanse, Nederlandse en Britse industrie op een groeiversnelling, terwijl de Chinese industrie inmiddels ook weer groeit.

"Er was in de Nederlandse industrie aan het begin van het vierde kwartaal wederom sprake van een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden", schreef Markit maandag.

"De Nederlandse score is een van de hoogste ter wereld, wat erop duidt dat Nederlandse bedrijven vooralsnog de groeivertraging van de mondiale industrie weten te ontlopen", concludeerde econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "Ondernemers maken zich natuurlijk wel zorgen om de aanhoudende ontregeling van toeleveringsketens en de recordlange levertijden. Inkopers sparen kosten noch moeite om voldoende materialen in te kopen zodat de fabrieken kunnen blijven draaien."

Dinsdag verschijnen inkoopmanagersindexen voor de eurozone en lidstaten als Duitsland en Frankrijk.

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in september onverwacht gedaald, zo bleek bovendien. Later op de dag bleek uit cijfers van Markit en ISM dat de economische activiteit in de Amerikaanse industrie verder vertraagde.



Bedrijfsnieuws

Barclays verloor 0,7 procent in Londen. Topman Jes Staley treedt terug voorafgaand aan een rapport van Britse financiële toezichthouders over zijn banden met Jeffrey Epstein, een veroordeelde zedendelinquent die seks met minderjarige vrouwen aanbod aan rijke en machtige vrienden.

Andere banken waren in trek. ING won 2,1 procent, het Spaanse BBVA steeg 3,6 procent en BNP Paribas 3,1 procent. Daarmee was de Franse bank koploper in Parijs.

Siemens Healthineers won in Frankfurt 2,7 procent en BT Group won 4,4 procent in Londen.

Unibail-Rodamco-Westfield gaat samen met AXA IM aan de slag met het Parijse project Triangle Tower. Dit maakte het vastgoedfonds maandag voorbeurs bekend zonder financiële details te geven. Het aandeel werd 0,7 procent meer waard.

Ryanair heeft in het afgelopen half jaar het aantal vervoerde passagiers ruimschoots zien verdubbelen, maar boekte onder de streep nog wel rode cijfers. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Saudi Aramco Oil Company heeft in het derde kwartaal een nettowinst van 30,4 miljard dollar behaald. Dit bleek zondag uit cijfers van de oliereus.

Euro STOXX 50 4.284,08 (+0,8%)

STOXX Europe 600 478,99 (+0,7%)

DAX 15.806,29 (+0,8%)

CAC 40 6.893,29 (+0,9%)

FTSE 100 7.288,62 (+0,7%)

SMI 12.216,33 (+0,9%)

AEX 811,74 (+0,1%)

BEL 20 4.306,19 (+0,7%)

FTSE MIB 27.206,00 (+1,2%)

IBEX 35 9.182,60 (+1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag nipt hoger gesloten.

Daarmee begonnen de beurzen in New York de novembermaand positief. Wall Street wist in oktober nieuwe records te vestigen, geïnspireerd door beter dan verwachte kwartaalcijfers. De S&P 500 steeg afgelopen maand zo'n 7 procent.

"De Amerikaanse beurzen zijn verdergegaan waar ze op vrijdag waren gebleven en scherpten nieuwe records aan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De Amerikaanse economie toont zich veerkrachtig."

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie zoals gemeten door ISM bleek maandag tussen september en oktober te zijn gedaald van 61,1 tot 60,8. Ook uit cijfers van Markit bleek er sprake van een groeivertraging. Verder gingen de bouwuitgaven in september omlaag met 0,5 procent.

Marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors ziet dat beleggers zich niet al teveel zorgen maken, dankzij een sterk cijferseizoen. Van de S&P 500-bedrijven die de boeken reeds openden, wist ruim 80 procent de marktverwachting te verslaan.

Toch zijn er ook tegenvallers. Zo meldden zwaargewichten Apple en Amazon vorige week dat ze last hebben van de aanhoudende problemen in de aanvoerketen, terwijl social media bedrijven als Facebook en Snap, de pijn voelen van nieuwe privacyregels van Apple, die de advertentieinkomsten onder druk zetten.

De hoge inflatie is ondertussen ook een bron van onzekerheid, aldus Shah. "De markt is zeer bezorgd dat de hoge inflatie een veel groter probleem is dan de centrale banken ons halverwege het jaar wilden doen geloven", aldus de marktkenner. "Er moet duidelijkheid komen over de plannen van de Fed", aldus Shah.

De Federal Reserve komt woensdag met zijn rentebesluit en zal dan vermoedelijk meer duidelijkheid geven over de 'taperplannen' waar al maanden op wordt gehint.

Het afbouwen van de obligatie-opkopen van 120 miljard dollar per maand is niet iets waar de markt zich nog druk om zal maken, omdat de Fed hier duidelijk over heeft gecommuniceerd. Volgens analist Birgit Henseler van DZ Bank kunnen alleen zorgen over inflatie en een snelle renteverhoging tot een sterke marktreactie leiden, zeker als Fed-voorzitter Jerome Powell die zorgen niet kalmeert.

Een ander belangrijk macrocijfer is het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade rekent de markt voor de maand oktober op een banengroei van 450.000. Belangrijk wordt ook de stijging van de lonen en de participatiegraad, aldus Aslam, om te begrijpen hoe de arbeidsmarkt in de VS zich de komende maanden gaat ontwikkelen.

De prijs voor een vat ruwe olie is maandag licht hoger gesloten. Een december-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 0,6 procent, ofwel 0,48 dollar, hoger op 84,05 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs sloot de maand oktober al 11,0 procent hoger af.

Oliekartel OPEC+ weigerde tot dusver in te grijpen, ondanks een naderende energiecrisis in Europa en aanhoudende oproepen van India en enkele andere grote importeurs, om de productie te verhogen, aldus marktanalist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets.

Aankomende donderdag komt OPEC+ weer bij elkaar. De analist verwacht dat OPEC+ zich aan de lopende afspraken zal houden en de output met 400.000 vaten per dag blijft verhogen, maar hij sluit niet uit dat er een tandje bij wordt gezet. Razaqzada sluit een verhoging met 800.000 vaten per dag niet uit "om het gevaar van tekorten en prijsdruk in te dammen". Als er wordt afgeweken van het huidige beleid, kan dat leiden tot scherpe bewegingen in de olieprijs, verwacht Razaqzada.

Bedrijfsnieuws

Het Amerikaanse cijferseizoen wordt al minder druk. Onder meer Pfizer, Lyft, Uber, Qualcomm en Moderna openen later deze week de boeken.

De U.S. Food and Drug Administration heeft langer de tijd nodig om te oordelen over de goedkeuringsaanvraag van Moderna om zijn coronavaccin toe te mogen dienen bij 12 tot 17-jarigen vanwege het risico op een ontsteking van de hartspier. Mogelijk is de beoordeling niet voor januari 2022 afgerond, aldus Moderna. Omdat de FDA nog bezig is met deze goedkeuringsaanvraag, stelt het bedrijf een geplande aanvraag voor toediening bij 6 tot 11-jarigen uit. Het aandeel verloor ruim twee procent.

De FDA gaf onlangs wel een positieve aanbeveling om het vaccin van Pfizer en BioNTech in te zetten bij 5 tot 11-jarigen, ondanks het risico van myocarditis. Aandelen Moderna noteren maandag voorbeurs ruim 3 procent lager. Pfizer en BioNTech daalden evenwel tot circa 1,5 procent.

Nio sloot bijna vier procent hoger, ondanks dat de Chinese producent van elektrische voertuigen meldde dat de leveringen in oktober met 27,5 procent zijn gedaald op jaarbasis. Dit was volgens Nio onder meer te wijten aan de problemen in de aanvoerketen, voorbereiding op nieuwe producten en het upgraden van productielijnen. Desondanks werd een recordaantal nieuwe orders geplaatst, aldus Nio.

Rivaal Tesla sloot maandag circa 8,5 procent hoger.

Bioscoopketen AMC meldde maandag voorbeurs dat de omzet in oktober is gestegen tot het hoogste niveau sinds het begin van de coronapandemie. Concrete cijfers maakte AMC niet bekend. Het aandeel won circa vijf procent.

S&P 500 index 4.613,67 (+0,2%)

Dow Jones index 35.913,84 (+0,3%)

Nasdaq Composite 15.595,92 (+0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.

Nikkei 225 29.512,39 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.490,41 (-1,5%)

Hang Seng 25.181,32 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1604. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1.1607 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1593 op de borden.

USD/JPY Yen 113,70

EUR/USD Euro 1,1604

EUR/JPY Yen 131,95

MACRO-AGENDA:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 HelloFresh - Cijfers derde kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers derde kwartaal (VK)

12:00 ConocoPhillips - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 DuPont - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Lyft - Cijfers derde kwartaal (VS)