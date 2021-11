Tesla stelt eigen laadpunten open voor andere merken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla is maandag gestart met een proef, waarbij tien eigen laadstations in Nederland worden opengesteld voor elektrische auto's van andere merken. Dit maakte de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's maandag bekend. "Toegang tot een uitgebreid, eenvoudig bereikbaar en betrouwbaar netwerk van snelladers is van essentieel belang voor het op grote schaal versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Daarom hebben we sinds 2012, na de ingebruikname van onze eerste superchargers, ingezet op een snelle uitbreiding van het netwerk", aldus het bedrijf in een verklaring. Nederlandse autorijders die niet in bezit zijn van een Tesla kunnen op tien locaties in Nederland via de Tesla-app gebruikmaken van de superchargers om hun elektrische auto op te laden. Het gaat om locaties als Duiven, Breukelen, Naarden, Eemnes en Zwolle. Bron: ABM Financial News

