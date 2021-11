Olieprijs licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag licht hoger gesloten. Een december-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 0,6 procent, ofwel 0,48 dollar, hoger op 84,05 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs sloot de maand oktober al 11,0 procent hoger af.

Oliekartel OPEC+ weigerde tot dusver in te grijpen, ondanks een naderende energiecrisis in Europa en aanhoudende oproepen van India en enkele andere grote importeurs, om de productie te verhogen, aldus marktanalist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets.

Aankomende donderdag komt OPEC+ weer bij elkaar. De analist verwacht dat OPEC+ zich aan de lopende afspraken zal houden en de output met 400.000 vaten per dag blijft verhogen, maar hij sluit niet uit dat er een tandje bij wordt gezet. Razaqzada sluit een verhoging met 800.000 vaten per dag niet uit "om het gevaar van tekorten en prijsdruk in te dammen". Als er wordt afgeweken van het huidige beleid, kan dat leiden tot scherpe bewegingen in de olieprijs, verwacht Razaqzada.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft er bij OPEC+ al meerdere keren op aangedrongen om de productie te verhogen, maar het oliekartel veranderde niet van mening. In principe is afgesproken om de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen, maar dit doel is voor diverse landen te hoog gegrepen.

"We verwachten dat er deze week meer olie-importeurs zullen oproepen tot een verdere verhoging", zo stelde strateeg Warren Patterson van ING. "Voor nu lijkt het er echter op dat de groep vasthoudt aan de verhoging met 400.000 vaten per dag, per maand."

In de tussentijd blijft de olieprijs stijgen, ondanks berichten op zondag dat China opnieuw reserves benzine en diesel op de markt heeft gebracht om de olieprijs in sommige regio's te stabiliseren. "De markt negeert negatieve signalen, zoals de vrijgave van olievoorraden in China en oplopende coronabesmettingen in Oost-Europa", aldus marktanalist Louise Dickson van Rystad Energy.

"De aanhoudende rally van ruwe olie sinds half september vertoont tekenen van uitputting", zo stelde analist Ole Hansen van Saxo Bank echter. "De markt gaat mogelijk een periode van consolidatie tegemoet, alvorens op te veren naar het jaareinde toe."

De afzwakkende stijging van de ruwe olieprijs van de afgelopen week heeft volgens Hansen onder meer te maken met de hervatting van de nucleaire gesprekken tussen Iran en de EU. Dit kan uiteindelijk leiden tot een groter aanbod van olie, denkt de analist.