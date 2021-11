AEX begint nieuwe maand voorzichtig positief

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de novembermaand voorzichtig positief begonnen. Bij een slot van 811,74 punten op maandag, steeg de AEX 0,1 procent. In oktober won de index zo'n 6 procent.

"De AEX doet wat het moet doen", volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. "Onze langere koersdoelen op 855 en 900 punten zijn ongewijzigd, maar een eerste projectie resulteert vooralsnog in een niveau tussen de 828 en 835 punten", aldus Van den Akker.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen vinden de aandelenmarkten nog altijd steun in de goede kwartaalresultaten van bedrijven.

"In de VS en de eurozone verslaan respectievelijk 86 en 68 procent van de ondernemingen de verwachtingen van analisten met gemiddelde winststijgingen van 34 en 44 procent", aldus Aben.

De econoom plaatst wel een kanttekening: "ondernemingen komen voorlopig met een mooi kwartaalrapport, zij het dat het afnemende economische momentum ook leidt tot minder krachtige rugwind voor omzet en winst. Die kunnen niet blijven profiteren van de effecten van een heropende samenleving en economie."

Nu centrale banken de geldkraan gaan dichtdraaien, zijn het de bedrijfswinsten die volgens Aben de komende maanden "de belangrijkste inspiratiebron van beleggers moeten worden."

Later deze week komen de Federal Reserve en Bank of England met hun rentebesluiten. de Fed zal vermoedelijk beginnen met het afbouwen van zijn opkoopprogramma, terwijl de Britse centrale bank op het punt staat de rente te verhogen.

Op vrijdag het toonaangevende Amerikaanse banenrapport op het programma.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor Japanse, Nederlandse, Britse en Amerikaanse inkoopdata. In de VS liet de industrie een gemengd beeld zien. Volgens Markit was er tussen september en oktober sprake van een aardige groeivertraging. De Chinese industrie groeit inmiddels ook weer.

Econoom Chris Williamson van Markit wees daarbij op de aanhoudende zorgen over de verstoringen in de aanvoerketen, maar ook op tekorten op de arbeidsmarkt en een afnemende vraag. Volgens Williamson neemt de inflatiedruk toe en zal die op korte termijn niet aanzienlijk afnemen.

ISM meldde voor de maand oktober ook een daling van de economische activiteit in de Amerikaanse industrie, maar de inkoopmanagersindex daalde wel minder hard dan verwacht. Dinsdag verschijnen inkoopmanagersindexen uit de eurozone.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1592. Een vat WTI werd bijna een procent duurder op ruim 84 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,59 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX gng ING aan kop met een plus van ruim 2 procent, terwijl KPN en ArcelorMittal de top drie compleet maakten met winsten die daar nipt onder bleven.

ArcelorMittal kon mogelijk profiteren van een deal tussen de EU en de VS over staal- en aluminiumheffingen, stelde beleggingsdeskundige Justin Blekemolen van Lynx. Vanuit de Europese Unie wordt de export naar de VS wat verhoogd, meldt de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo.

Techaandelen als Adyen en Besi stonden onderaan in de AEX, met verliezen rond 2 procent. Signify, dat vrijdag al de gebeten hond was na cijfers, verloor vandaag bijna een procent.

In de AMX was Air France-KLM een van de uitblinkers met een koerswinst van meer dan 4 procent. Sectorgenoot Ryanair heeft in het afgelopen halfjaar het aantal vervoerde passagiers ruimschoots zien verdubbelen en dit leidde tot een omzetstijging van 83 procent naar 2,15 miljard euro. De bezettingsgraad steeg met 7 procentpunt naar 79 procent.

Koploper InPost steeg bijna 6 procent. Verder eindigde Basic-Fit 2 procent hoger na een koersdoelverhoging door RBC. PostNL steeg ruim 2 procent.

De grootste daler in de Midkap was Corbion met een verlies van 2,5 procent.

Bij de smallcaps viel de winst van Pharming op. Het aandeel steeg bijna 13 procent, zonder direct aanwijsbare reden. Heijmans won op afstand bijna 4 procent.

Vastned was de grootste daler in de AScX en leverde ruim 3 procent in.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger. De S&P 500 steeg 0,2 procent.