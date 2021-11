Beursblik: Bank of England verhoogt rente

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal komende donderdag als eerste van de grote centrale banken de rente verhogen. Dit is de algemene verwachting van marktkenners voorafgaand aan het rentebesluit van de Britse centrale bank.

De belangrijkste rente staat sinds maart 2020 op 0,1 procent. Verder heeft de Bank of England een opkoopprogramma van 875 miljard Britse pond, plus 20 miljard pond aan opkopen van bedrijfsobligaties.

Deutsche Bank voorspelt dat de rente donderdag met 15 basispunten wordt verhoogd, naar 0,25 procent, met een stemverdeling van 6 voor en 3 tegen.

In november 2020 breidde de Britse centrale bank zijn opkoopprogramma uit met 150 miljard pond naar een totaal van 895 miljard pond. Dat zou in december eindigen, maar gebeurt nu vermoedelijk zes weken eerder, aldus de Duitse bank.

Volgens Bank of America is de marktverwachting qua renteverhogingen vrij agressief. Voor de komende drie rentebesluiten; november, december en februari volgend jaar, voorspelt de markt een totale verhoging van 60 basispunten. De Amerikaanse bank zelf rekent op een verhoging van in totaal 40 basispunten in deze periode.

Ook gaat de markt volgens Bank of America uit van meer dan vijf renteverhogingen tegen het eind van 2022. De Amerikaanse bank voorspelt naast een verhoging van 15 basispunten op donderdag, een volgende verhoging van 25 basispunten in februari 2022, waarna de rente pas in 2023 verder wordt verhoogd.

Ook economen van ING rekenen op een renteverhoging van 15 basispunten. Vermoedelijk zal de Britse centrale bank daarbij wel de vrij agressieve marktverwachting voor verdere verhogingen willen indammen, via de publicatie van het kwartaalrapport met nieuwe inflatieverwachtingen.

In augustus zei de Bank of England dat de inflatie in het vierde kwartaal op zal lopen naar 4 procent. In september kwam de inflatie in het Verenigd Koninkrijk uit op 3,1 procent.

"De BoE lijkt de eerste van de grote centrale banken te zijn die de rente gaat verhogen om de inflatie in te dammen", verwacht ook valuta-analist Joost Derks van iBanFirst.

Indien de BoE 'hawkish' blijft en er meer renteverhogingen in het verschiet liggen, lijkt een daling voor euro/pond onder de 0,84 mogelijk. Het muntpaar noteerde maandag aan het eind van de middag op 0,8476.

De Bank of England maakt donderdag om 13:00 uur zijn rentebesluit bekend en tegelijkertijd zijn nieuwe inflatierapport.