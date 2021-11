Dekkingsgraad pensioenfondsen blijft stijgen - Aon

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober opgelopen. Dat meldde Aon maandag in een maandelijks bericht.

De gemiddelde dekkingsgraad steeg van 110 procent in september naar 112 procent in oktober. De beleggingsresultaten pakten de trend van de eerste helft van het jaar op, na een terugval vorige maand, en noteerden een flinke plus, aldus Aon. "De stijging van de dekkingsgraad zet hiermee door."

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie en gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg naar 107 procent. Dat is wel boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90 procent.

"Nu de dekkingsgraden blijven stijgen en de pensioenfondsen in totaliteit 2.000 miljard euro in kas hebben is het voor veel mensen onbegrijpelijk dat de pensioenfondsen niet tot indexeren overgaan", aldus Aon. "Dit heeft er alles mee te maken dat onder de huidige regels veel fondsen nog niet kunnen indexeren."

"Er is een hele generatie die al zo’n 10 tot 12 jaar geen indexatie heeft gehad", aldus CEO Frank Driessen van Aons Retirement Solutions. "Toch willen wij meegeven nog even geduld te hebben. Met de overgang naar het nieuwe systeem zullen de uitkeringen direct naar de huidige inzichten zo’n 10 tot 20 procent hoger worden. Door die overgang wordt dus waarschijnlijk in één keer de gemiste indexatie goed gemaakt."