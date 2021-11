Coca-Cola neemt sportdrankjesproducent BODYARMOR over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola neemt BODYARMOR volledig over, nadat het in 2018 al een belang van 15 procent nam in de maker van sportdrankjes. Dit meldde de Amerikaanse frisdrankgigant maandagmiddag. Voor het resterende belang van 85 procent in BODYARMOR betaalt Coca-Cola 5,6 miljard dollar in contanten. BODYARMOR, goed voor een omzet van 1,4 miljard dollar, wordt een aparte onderneming binnen de Noord-Amerikaanse divisie van Coca-Cola, aldus het bedrijf. De omzet van BODYARMOR groeit momenteel met ongeveer 50 procent, volgens Coca-Cola. Bron: ABM Financial News

