Update3: Fed houdt vast aan taperplannen

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten en gaat zijn obligatie-aankopen maandelijks verlagen. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Fed koopt nu nog voor 120 miljard dollar per maand en zal dit op basis van de economische vooruitzichten verlagen. De Amerikaanse centrale bank zei in november voor 105 miljard dollar te gaan opkopen en in december voor 90 miljard dollar. De markt hield al rekening met een verlaging van deze omvang, maar onzeker was of de Fed in november of december zou aanvangen met taperen. Vervolgens verwacht de Fed voor de daarop volgende maanden vergelijkbare verlagingen te zullen doen. De centrale bank benadrukte dat het tempo waarin het de opkopen terugdringt afhangt van de economische vooruitzichten. In een toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat het opkoopprogramma met het aangekondigde tempo medio 2022 afloopt. De centrale bankier benadrukte dat het monetaire beleid ondanks deze tapering nog steeds veel steun biedt aan de Amerikaanse economie.



In het lopende kwartaal verwacht Powell dat de economische groei zal aantrekken. De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Volgens Powell is het nu nog niet het moment om de rente te verhogen en de Fed kan "geduldig" zijn met het verhogen van de rentes, zei hij. Het besluit werd unaniem genomen. De Amerikaanse centrale bank herhaalde zijn volledige scala aan instrumenten te blijven gebruiken ter bevordering van maximale werkgelegenheid en zijn inflatiedoelstellingen. Volgens Powell zou in de tweede helft van 2022 maximale werkgelegenheid kunnen worden gerealiseerd. Wat de loonontwikkeling betreft ziet hij momenteel geen verontrustende verhogingen. Hij benadrukte tevens dat de huidige inflatiepiek volgens hem niet is te wijten aan krapte op de arbeidsmarkt. "De sectoren die het meest negatief zijn getroffen door de pandemie zijn de afgelopen maanden aangetrokken, maar de stijging van het aantal coronagevallen in de zomer heeft dit herstel vertraagd", zei de Fed. "De inflatie is hoog, grotendeels als gevolg van factoren die naar verwachting van voorbijgaande aard zijn. Onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod, vanwege de pandemie en de heropening van de economie hebben bijgedragen aan de aanzienlijke prijsstijgingen in sommige sectoren", aldus de Fed. Powell zei dat de centrale bank niet bij machte is om de problemen in de aanvoerketen aan te pakken. Marktanalist Philip Marey van Rabobank vindt de Fed iets minder zeker klinken dan in september, wijzend op de woorden “naar verwachting” ten aanzien van tijdelijkheid van de inflatie. De ontwikkeling van de economie zal volgens de Fed afhankelijk zijn van het verloop van het coronavirus. "De risico's voor de economische vooruitzichten blijven", aldus de Fed. Update3: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

