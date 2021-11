'Fed houdt vast aan taperplannen'

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks een zwakke economische groei in de Verenigde Staten in het derde kwartaal, zal de Federal Reserve vasthouden aan het plan om spoedig te starten met het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed woensdag.

Volgens Commerzbank is de groeivertraging het gevolg van een normalisering van de consumentenuitgaven en de problemen in de aanvoerketen, en ziet het economische plaatje er voor het vierde kwartaal beter uit.

Het Amerikaanse bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 2,0 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 2,8 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie nog met 6,7 procent.

"Een relatief trage groei zal de Fed niet van de wijs brengen om te besluiten om de maandelijkse opkopen geleidelijk te beëindigen, gezien de robuuste arbeidsmarkt en toenemende inflatierisico's", aldus de Duitse bank.

Eerder renteverhoging?

Collega's van Deutsche Bank verwachten ondertussen dat voorzitter Jerome Powell in zijn persconferentie niet actief zal proberen om de vrij agressieve marktverwachting van een aanstaande renteverhoging tegen te spreken, "gezien de toegenomen onzekerheid over de outlook, zeker met betrekking tot de opwaartse inflatierisico's", aldus econoom Matthew Luzzetti. De inflatie in de VS noteert op het hoogste niveau in 30 jaar.

Volgens de FedWatch tool van CME Group prijst een meerderheid van de markt momenteel een renteverhoging in van 25 basispunten of meer in juni 2022. Begin oktober was de algemene verwachting van de markt nog dat een eerste renteverhoging niet voor het laatste kwartaal van 2022 zou plaatsvinden. De federal funds rate noteert sinds maart 2020 op 0,00 tot 0,25 procent.

Economen van UniCredit rekenen erop dat de Fed woensdag aankondigt dat het halverwege deze maand gaat starten met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar. Dat zal volgens de Italiaanse bank gaan in stapjes van 15 miljard dollar per maand, tot juni 2022.

Wat zegt Fed over inflatie?

UniCredit verwacht net als Deutsche Bank niet dat de Fed met nieuwe hints komt over het tijdstip van een mogelijke renteverhoging. Daarnaast zal Powell vermoedelijk opnieuw benadrukken dat de hoge inflatie tijdelijk is. Onlangs waarschuwde de Fed-voorzitter wel dat de hoge inflatie tot volgend jaar kan aanhouden, wat langer is dan eerder verwacht.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen kijkt ook uit naar wat de Fed zal zeggen over de hoge inflatie. "Vanuit de centrale bank borrelen steeds meer twijfels op over het tijdelijke karakter daarvan."

Maar er zijn volgens Aben ook argumenten om het inflatiegevaar te nuanceren.

"Zo ondermijnt de beruchte ontwrichting van aanvoer en productie het groeimomentum van de economie. Dat bleek bijvoorbeeld afgelopen week uit het Amerikaanse groeicijfer voor het derde kwartaal. Dit kan de inflatie afremmen", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen. En hoewel de loonkosten toenemen, is dit vooral in de onderste regionen van de arbeidsmarkt.

"In de sectoren die zwaar werden getroffen door de pandemie. Zodat de kans alsnog reëel blijft dat het uiteindelijk een tijdelijk fenomeen is", aldus Aben. Hij roept daarbij ook in herinnering dat de Fed in 2020 zijn inflatiestrategie bijstelde, "met meer oog voor de onderliggende conditie van de economie en vooral de arbeidsmarkt."

Er is volgens de econoom daarom mogelijk een toegenomen tolerantie voor tijdelijk hogere inflatieniveaus, wat de financiële markten wellicht "iets minder kwetsbaar maakt voor een eventueel scherpere inflatietoon van de centrale bank. Deze week, of in de komende tijd", aldus Aben.

Sowieso wordt door marktkenners geen hele scherpe marktreactie verwacht woensdag.



Volgens analist Birgit Henseler van DZ Bank heeft de Fed de financiële markten voorbereid op zijn taperplannen "in homeopatische doseringen". Alleen zorgen over inflatie en een snelle renteverhoging kunnen tot een sterke marktreactie leiden, als voorzitter Powell die zorgen niet weet te kalmeren, aldus Henseler.

De Federal Reserve maakt woensdagavond op 19:00 uur zijn rentebesluit bekend. Een half uur later volgt de persconferentie van voorzitter Jerome Powell.