Europese beurzen overwegend hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag in het groen. De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent op 471,70 punten. De Duitse DAX steeg 0,9 procent tot 15.883,50 punten. De Franse CAC 40 klom 1,0 procent to 6.900 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.274 punten. De Japanse beurs steeg maandag na de verkiezingen in het land en Wall Street sloot vrijdag de beste beursmaand af in bijna een jaar, na sterke bedrijfscijfers die opluchting gaven over de impact van hoge inflatie door verstoorde aanvoerketens en hoge energieprijzen. De dollar lijkt in een stijgende lijn te zitten, in aanloop naar een tapering-besluit door de Federal Reserve halverwege deze week en een Amerikaans banenrapport op vrijdag. Economisch nieuws was er vanochtend over de industrie, met inkoopmanagersindexen voor oktober voor diverse landen. Amerika volgt vanmiddag nog. De inkoopdata wijzen voor de Japanse, Nederlandse en Britse industrie op een groeiversnelling, terwijl de Chinese industrie inmiddels ook weer groeit. "Er was in de Nederlandse industrie aan het begin van het vierde kwartaal wederom sprake van een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden", schreef Markit maandag. "De Nederlandse score is een van de hoogste ter wereld, wat erop duidt dat Nederlandse bedrijven vooralsnog de groeivertraging van de mondiale industrie weten te ontlopen", concludeerde econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "Ondernemers maken zich natuurlijk wel zorgen om de aanhoudende ontregeling van toeleveringsketens en de recordlange levertijden. Inkopers sparen kosten noch moeite om voldoende materialen in te kopen zodat de fabrieken kunnen blijven draaien." De Duitse detailhandelsverkopen zijn in september onverwacht gedaald. Dit bleek maandag uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis.



Olie noteerde hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 83,97 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 84,22 dollar werd betaald, een plus van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1571. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1558 op de borden.



Bedrijfsnieuws Barclays verloor 2 procent in Londen. Topman Jes Staley treedt terug voorafgaand aan een rapport van Britse financiële toezichthouders over zijn banden met Jeffrey Epstein, een veroordeelde zedendelinquent die seks met minderjarige vrouwen aanbod aan rijke en machtige vrienden. Andere banken waren in trek. ING won 2,1 procent, het Spaanse BBVA steeg 3 procent en BNP Paribas 2,3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield gaat samen met AXA IM aan de slag met het Parijse project Triangle Tower. Dit maakte het vastgoedfonds maandag voorbeurs bekend zonder financiële details te geven. Het aandeel werd 3 priocent meer waard. Ryanair heeft in het afgelopen half jaar het aantal vervoerde passagiers ruimschoots zien verdubbelen, maar boekte onder de streep nog wel rode cijfers. Het aandeel steeg 2,5 procent. Saudi Aramco Oil Company heeft in het derde kwartaal een nettowinst van 30,4 miljard dollar behaald. Dit bleek zondag uit cijfers van de oliereus. Renault voerde de stijgers aan in Parijs met een winst van ruim 3 procent. Deutsche Boerse won in Frankfurt 2 procent en BT Group won 5 procent in Londen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. Wall Street sloot vrijdag in de plus. De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,2 procent hoger op 4.605,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.819,56 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.498,39 punten. Bron: ABM Financial News

