Futures voorspellen hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een hogere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteert de S&P 500 0,5 procent hoger.

Daarmee lijken de beurzen in New York de novembermaand positief te beginnen. Wall Street wist in oktober nieuwe records te vestigen, geïnspireerd door beter dan verwachte kwartaalcijfers. De S&P 500 steeg afgelopen maand zo'n 7 procent.

Marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors ziet dat beleggers zich niet al teveel zorgen maken, dankzij een sterk cijferseizoen. Van de S&P 500-bedrijven die de boeken reeds openden, wist ruim 80 procent de marktverwachting te verslaan.

Toch zijn er ook tegenvallers. Zo meldden zwaargewichten Apple en Amazon vorige week dat ze last hebben van de aanhoudende problemen in de aanvoerketen, terwijl social media bedrijven als Facebook en Snap, de pijn voelen van nieuwe privacyregels van Apple, die de advertentieinkomsten onder druk zetten.

Op macro-economisch vlak is er maandag aandacht voor inkoopdata. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie zoals gemeten door ISM is tussen september en oktober vermoedelijk gedaald van 61,1 tot 60,3. Ook Markit komt vanmiddag met zijn inkoopmanagersindex voor de industrie in de VS. Verder staan de bouwuitgaven over september op de rol.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd licht hoger op 1,1573. Een vat WTI is een half procent duurder op ruim 84 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het Amerikaanse cijferseizoen wordt al minder druk. Onder meer Pfizer, Lyft, Uber, Qualcomm en Moderna openen later deze week de boeken.

Aandelen Moderna noteren maandag in de voorbeurshandel ruim 2 procent lager. Het farmabedrijf meldde zondagavond dat het wacht met het indienen van een goedkeuringsaanvraag bij de FDA om zijn coronavaccin te mogen toedienen bij 6 tot 11-jarigen. De toezichthouder is nog bezig met het beoordelen van een eerdere aanvraag om het vaccin toe te kunnen dienen bij 12 tot 17-jarigen. De FDA heeft Moderna laten weten dat het daarvoor meer tijd nodig heeft, aldus het bedrijf.

Nio gaat maandag een bijna 4 procent lagere opening tegemoet, nadat de Chinese producent van elektrische voertuigen meldde dat de leveringen in oktober met 27,5 procent zijn gedaald op jaarbasis. Dit was volgens Nio onder meer te wijten aan de problemen in de aanvoerketen, voorbereiding op nieuwe producten en het upgraden van productielijnen. Desondanks werd een recordaantal nieuwe orders geplaatst, aldus Nio.

Rivaal Tesla noteert maandag voorbeurs juist 4 procent hoger.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 4.605,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.819,56 punten en de Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 15.498,39 punten.