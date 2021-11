Beursblik: stijgende resultaten DSM verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het derde kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winstgevendheid zien stijgen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan een consensusverwachting van het speciaalchemiebedrijf. De analisten verwachten een omzet van 2.216 miljoen euro. Dat was een jaar eerder in het derde kwartaal nog 1.961 miljoen euro. Aan de omzet droeg Nutrition afgelopen kwartaal vermoedelijk 1.700 miljoen euro bij. De aangepaste EBITDA kwam naar verwachting uit op 448 miljoen euro, tegenover 383 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Focus DSM maakte medio september bekend zich volledig te gaan richten op Nutrition en plaatste de tak Materials in de etalage. Een besluit waar de markt volgens analisten al een tijd op wachtte. Mogelijk dat DSM dinsdag al iets kan vertellen wat er met de divisie Materials gaat gebeuren. DSM verwacht voor 2021 een stijging van de aangepaste EBITDA met ongeveer 15 procent, met een goede aangepaste operationele vrije kasstroom. Voorheen mikte DSM op een EBITDA richting de 15 procent. Deze lichte verhoging was te danken aan de divisie Materials, die het beter deed dan bij de update over het eerste kwartaal werd verwacht. Analisten rekenen op een jaaromzet voor DSM van 8.918 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.804 miljoen euro. Daarmee zijn ze iets positiever over het jaar 2021 dan in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal. DSM publiceert de resultaten over het derde kwartaal dinsdag voorbeurs. Maandag noteerde het aandeel, op een groen Damrak, 0,6 procent lager op 187,95 euro. Bron: ABM Financial News

