AEX hoger van start gegaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,5 procent hoger naar 815,30 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent won. Onder de vrijwel volledig groengekleurde hoofdaandelen ging Besi aan kop met 1,6 procent, gevolgd door ArcelorMittal met 1,4 procent. In de Midkap ging Basic-Fit aan kop met ruim 2 procent op 43,00 euro. RBC verhoogde het koersdoel van 36,50 euro naar 43,50 euro met een onveranderd Sector Perform advies. Eurocommercial Properties noteerde ruim 1 procent lager. Onder de kleinere aandelen viel Lucas Bols op met een stijging van bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

