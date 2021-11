Nederlandse industrie herwint wat groeitempo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in oktober iets harder gegroeid. Dit bleek maandag uit cijfers van Markit en Nevi. "Er was in de Nederlandse industrie aan het begin van het vierde kwartaal wederom sprake van een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden", schreef Markit maandag. De index die de activiteit van de industriële sector meet, ging van 62,0 in september naar 62,5 in oktober, de eerste stijging in vijf maanden. Daarbij noteert de index al acht maanden op rij boven de 60. "De Nederlandse score is een van de hoogste ter wereld, wat erop duidt dat Nederlandse bedrijven vooralsnog de groeivertraging van de mondiale industrie weten te ontlopen", concludeerde econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "Ondernemers maken zich natuurlijk wel zorgen om de aanhoudende ontregeling van toeleveringsketens en de recordlange levertijden. Inkopers sparen kosten noch moeite om voldoende materialen in te kopen zodat de fabrieken kunnen blijven draaien." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

