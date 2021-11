CEO Barclays stapt op om banden met Jeffrey Epstein Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De CEO van de Britse zakenbank Barclays, Jes Staley, stapt op na een onderzoek door Britse financiële toezichthouders FCA en PRA naar zijn relatie met Jeffrey Epstein. Dat maakte de bank maandag bekend. De toezichthouders hebben onderzoek gedaan naar de uitspraken van de CEO en van de bank over Staley's relatie met Epstein, die in de gevangenis stierf nadat hij werd verdacht van het aanbieden van seks met minderjarige meisjes aan machtige en rijke vrienden. Staley wil de conclusies van dit onderzoek aanvechten en treedt daarom terug. "Barclays en de heer Jes Staley werden vrijdagavond geattendeerd op de voorlopige conclusies van het onderzoek van de FCA en de PRA naar de wijze waarop de heer Staley zijn relatie met wijlen de heer Jeffrey Epstein heeft omschreven tegenover Barclays, en de manier waarop Barclays die relatie vervolgens heeft beschreven tegenover de FCA", schreef de bank op zijn website. "Gezien die conclusies, en de intentie van de heer Staley om die te betwisten, zijn het bestuur en de heer Staley overeengekomen dat hij zal terugtreden uit zijn rol als CEO van de groep en als directeur van Barclays." Bron: ABM Financial News

