Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Signify iets verlaagd van 57,00 naar 55,00 euro, met behoud van het koopadvies, na de recente kwartaalcijfers van het verlichtingsbedrijf De omzet was zwak door de verstoorde aanvoerketen, waardoor het lampenbedrijf niet geheel kon voldoen aan de sterke vraag. De omzet daalde autonoom 5 procent door het mondiale tekort aan elektronische componenten, plaatselijke coronalockdowns, tekorten aan containers en opstoppingen in havens. In totaal kostte dit meer dan 100 miljoen euro omzet. De daling van de EBITA-marge was beperkt door de prijsverhogingen, die voor het eerst sinds de beursnotering bijdroegen aan de winstgevendheid. De vooruitzichten voor de omzet en marge zijn verslechterd en zullen aan de onderkant uitkomen van de outlook, maar de optimistische toon van het bestuur was bemoedigend, vinden de analisten van Berenberg. Het aandeel Signify is goedkoop, concluderen ze, de groeiverwachtingen worden beter en de marges ook. De uitdagingen in de aanvoerketen en logistiek betekenen echter dat die belofte langer op zich laat wachten dan eerder was voorzien. De sterke groei van het orderboek wijst er echter op dat de onderliggende vraag robuust is en dat het verlichtingsbedrijf nu voor het eerst ook groei door prijsverhogingen kan realiseren. De analisten verwachten daarom dat geduldige beleggers zullen worden beloond. Het aandeel sloot vrijdag op 41,85 euro. Bron: ABM Financial News

