Unibail ontwikkelt samen met AXA Triangle Tower in Parijs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield gaat samen met AXA IM aan de slag met het Parijse project Triangle Tower. Dit maakte het vastgoedfonds maandag voorbeurs bekend zonder financiële details te geven. CEO Jean-Marie Tritant zei blij te zijn AXA als partner te mogen verwelkomen. Het project beslaat nieuwe woningen, kinderopvang, gezondheidsfaciliteiten en een cultureel centrum. De werkzaamheden zullen aan het einde van dit jaar van start gaan en de opening is voorzien in 2026. Bron: ABM Financial News

