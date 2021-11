AEX start novembermaand vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat de maand november vermoedelijk met winst starten.

Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent. Op Wall Street sloten alle de drie hoofdindices vrijdagavond op de hoogste stand ooit, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend een verdeeld beeld laten zien.

De AEX maakte afgelopen week nog een pas op de plaats met een verlies op weekbasis van 0,3 procent op een slotstand van 812,97 punten.

Zorgen over de hoge inflatie, aanhoudende problemen in de aanvoerketen en groeivertragingen in China, de Verenigde Staten en de eurozone werden afgelopen week op de internationale beurzen redelijk gecompenseerd door sterke kwartaalcijfers, die de verwachtingen in veel gevallen wisten te overtreffen.

Donderdag nabeurs leken de techgiganten Apple en Amazon.com evenwel een deuk te slaan in het beeld van de sterke kwartaalcijfers nadat zij met hun rapportages niet aan de verwachtingen konden voldoen. In beide gevallen werd met de beschuldigende vinger gewezen naar de haperende aanvoerketen, waarbij Amazon.com ook nog eens last bleek te hebben van een krappe arbeidsmarkt, hetgeen onder meer leidde tot hogere loonkosten.

Nadat beide aandelen vrijdag nog fors lager openden, bleek de schade bij de slotzoemer echter flink mee te vallen met verliezen van circa 2 procent. In de bredere markt kregen kopers daarnaast weer de overhand en Wall Street hervatte zijn imposante opmars van de afgelopen tweeënhalve week. In deze periode steeg de index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, bijna 6 procent.

Vrijdag koersten de drie Amerikaanse hoofdindices ondanks de impact van Apple en Amazon.com enkele tienden van een procent hoger.

Japanse beleggers vieren verkiezingsuitslag

In Japan staken beleggers de vlag uit nadat de huidige regeringscoalitie van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) van premier Fumio Kishida en coalitiepartner Komeito zondag zijn meerderheid in het Japanse parlement bleek te hebben behouden.

Kishida was pas één maand premier van Japan en hij beloofde kiezers onder meer om met stimuleringsmaatregelen de Japanse economie van een flinke impuls te voorzien. Zijn voorganger Yoshihide Suga slaagde hier niet in en hem werd een zwalkend coronabeleid verweten. De beurs in Tokio koerste maandag 2,5 procent hoger.

In Hongkong daalt de Hang Seng index juist met 1 procent. Sydney en Seoel noteren wel in het groen.

De Amerikaanse olie-future daalt daarnaast vanochtend in Azië met een half procent. Vrijdag sloot de future in New York nog bijna 1 procent hoger op 83,57 dollar per vat. Op maandbasis koerste de olieprijs maar liefst 11,0 procent hoger.

Beleggers hebben vandaag aandacht voor de inkoopmanagersindices voor de industrie in oktober die in de loop van de handelsdag in een deel van Europa en Amerika worden vrijgegeven. Vanochtend wees de index voor de Japanse industrie op een flink aantrekkende groei, terwijl de Chinese industrie na een pas op de plaats in september ook weer groei liet zien.

Later deze week zal de aandacht vooral uitgaan naar de rentebesluiten van de Federal Reserve, de Bank of England en de Reserve Bank of Australia.

Bedrijfsnieuws

Hydratec meldde in het derde kwartaal een recordomzet te hebben geboekt en meent op weg te zijn naar een goed 2021.

Wolters Kluwer nam LicenseLogix over. Een overnameprijs werd niet genoemd.

Infestos doet zijn bod op Neways gestand. Dit meldden de twee bedrijven vrijdag nabeurs in een gemeenschappelijk persbericht.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Signify met 2 euro naar 55,00 euro. RBC verhoogde juist het koersdoel voor Basic-Fit van 36,50 naar 43,50 euro.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 4.605,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.819,56 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.498,39 punten.