Ryanair schrijft nog nipt rode cijfers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het afgelopen half jaar het aantal vervoerde passagiers ruimschoots zien verdubbelen, maar boekte onder de streep nog wel rode cijfers. Dit bleek maandag voorbeurs uit de cijfers van de Ierse prijsvechter. De luchtvaartmaatschappij zag het aantal passagiers op jaarbasis stijgen met 128 procent naar 39,1 miljoen, hetgeen leidde tot een omzetstijging van 83 procent naar 2,15 miljard euro. De bezettingsgraad steeg met 7 procentpunt naar 79 procent. Ondanks de aantrekkende marktomstandigheden boekte de maatschappij nog wel een nettoverlies van 48 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies evenwel nog 411 miljoen euro. De operationele kosten stegen van 1,35 miljard euro naar 2,20 miljard euro. Vooruitblikkend blijft Ryanair voorzichtig en topman Michael O'Leary benadrukte dat er nog veel onzekerheden zijn. Doordat passagiers laat boeken, zal de onderneming op prijs moeten blijven concurreren, terwijl daarnaast een "klein" deel van de kerosinekosten niet gedekt zijn, hetgeen leidt tot stijgen brandstofkosten. Mogelijke nieuwe coronamaatregelen kunnen daarnaast een spaak in het wiel steken. Ryanair had eind september ruim 4,2 miljard euro in kas. De nettoschuld daalde naar 2,3 miljard euro. In maart 2026 denkt Ryanair jaarlijks 225 miljoen passagiers te vervoeren. Dat is ruim meer dan de 200 miljoen passagiers waar de maatschappij eerder op rekende. Bron: ABM Financial News

