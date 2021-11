Oktober beste maand voor AMC sinds coronasluiting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De maand oktober is voor AMC Theatres de beste maand geweest sinds de bioscoopketen de deuren moest sluiten in februari 2020 vanwege de corona-uitbraak. Dit meldde het Amerikaanse AMC in een persbericht. Financiële details gaf AMC niet. Bron: ABM Financial News

