Flinke winststijging Saudi Aramco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco Oil Company heeft in het derde kwartaal een nettowinst van 30,4 miljard dollar behaald. Dit bleek zondag uit cijfers van de oliereus. Daarmee lag de winst 158 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2020. Die winststijging was te danken aan de hogere olieprijs in combinatie met hogere volumes. Ook sprak Aramco van betere marges bij raffinage en chemicals. Afgelopen kwartaal wist Aramco een operationele vrije kasstroom van 36,3 miljard dollar te genereren. Net als over het tweede kwartaal zal Aramco over het derde kwartaal een dividend uitkeren van 18,8 miljard dollar. CEO Amin Nasser sprak wel zijn zorgen over uit de verstoringen in de aanvoerketen en de effecten die die hebben op de mondiale economie. "Maar we zijn optimistisch dat de vraag naar energie gezond zal blijven de komende tijd", voegde Nasser toe. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.