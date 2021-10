Rentebesluit in focus

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Nu het cijferseizoen in Amsterdam over zijn hoogtepunt heen is, zal de aandacht komende week vooral gericht zijn op een tweetal rentebesluiten.

Zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Bank of England treden deze week aan.

Een duwtje in rug krijgen de markten wellicht van een bericht van zaterdagavond.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de heffingen op de import van staal en aluminium door de VS.

Gina Raimondo, de Amerikaanse minister voor Handel, zei dat de importheffingen van kracht blijven, maar dat een bepaalde hoeveelheid aluminium en staal heffingsvrij zal mogen worden geïmporteerd.

In ruil zal de EU bepaalde importheffingen voor Amerikaanse producten verlagen.

Raimondo hoopt zo de druk op de wereldwijde aanvoerketen wat weg te nemen.

Agenda

Maandag is de aandacht vooral gericht op de inkoopmanagersindexen voor de industrie. Een aantal landen volgt daarmee op dinsdag. Op woensdag staat het inkoopsentiment voor de dienstensector op de rol.

Alvorens de Federal Reserve op woensdagavond zijn rentebesluit bekend maakt, is er dinsdag eerst nog een besluit van de centrale bank van Australië. Donderdagmiddag is het dan vervolgens de beurt aan de Britse centrale bank.

De Europese Centrale Bank stelde volgens analist Joost Derks van iBanFirst afgelopen week teleur door niets te doen. De vraag is of de Fed en de BoE wel in actie komen.

"De BoE lijkt de eerste van de grote centrale banken te zijn die de rente gaat verhogen om de inflatie in te dammen. Het pond is hier de laatste weken al op voorgesorteerd", aldus Derks. "De verwachting is dat de Fed gaat aankondigen te starten met tapering. De obligatiemarkten hebben dit al ingeprijsd."

Donderdag is er ook nog een Nederlands inflatiecijfer en staan de Amerikaanse steunaanvragen op de agenda. Op vrijdag zal er vooral aandacht zijn voor het Amerikaanse banenrapport.

"Als dit banenrapport wederom tegenvalt, begint dat serieus te lijken op een afkoeling van de ingezette groei in de VS. Ondanks de verwachting dat de Fed eerder zal verkrappen dan de ECB, kan een tegenvallend cijfer de euro/dollar zomaar omhoog duwen en resulteren in een test van de 1,17", voorziet Derks.

Bedrijfsresultaten

Maandag is de agenda op het Damrak leeg, en op dinsdag volgen DSM, ForFarmers en Kendrion. Woensdag zijn het Heijmans en Wolters Kluwer die de aandacht trekken. Donderdag is een drukke dag met onder meer ArcelorMittal, ING, BAM, en Ordina.

Vrijdag volgen Sif en Eurocommercial nog.

Ook internationaal is het cijferseizoen al grotendeels achter de rug. Bekende namen voor komende week zijn BP op dinsdag, Lufthansa op woensdag en Uber op donderdag. Vrijdag is de agenda leeg.