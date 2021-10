Valuta: ogen gericht op Fed en BoE Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Komende week kijken valutahandelaren vooral uit naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Britse Bank of England, nadat de Europese Centrale Bank afgelopen week teleurstelde. Dit zegt valuta-analist Joost Derks van iBanFirst tegen ABM Financial News. "De ECB stelde teleur, want doet vooralsnog niks", aldus Derks, die zich afvraagt of de Fed en de Bank of England komende week dit weten goed te maken. Op woensdagavond staat het rentebesluit van de Fed geagendeerd. "De verwachting is dat de Fed gaat aankondigen te starten met tapering. De obligatiemarkten hebben dit al in geprijsd en de rente op tienjaars treasuries zijn inmiddels met circa 0,3 procent opgelopen na de laatste Fed bijeenkomst op 22 september", aldus Derks. Een dag later dan de Fed volgt de Bank of England. "De BoE lijkt de eerste van de grote centrale banken te zijn die de rente gaat verhogen om de inflatie in te dammen. Het pond is hier de laatste weken al op voorgesorteerd met een stijging ten opzichte van de euro van circa 2,5 procent", aldus Derks. Indien de BoE 'hawkish' blijft en er meer renteverhogingen in het verschiet liggen, kan het pond volgens de analist zijn opmars verder doorzetten, en lijkt een daling voor euro/pond onder de 0,84 mogelijk. Tot slot kijkt Derks op vrijdag nog uit naar het Amerikaanse banenrapport. Dit rapport is regelmatig een verrassing. De laatste twee maanden vielen de cijfers "behoorlijk tegen" volgens de analist. "Als dit banenrapport wederom tegenvalt, begint dat serieus te lijken op een afkoeling van de ingezette groei in de VS. Ondanks de verwachting dat de Fed eerder zal verkrappen dan de ECB, kan een tegenvallend cijfer de euro/dollar zomaar omhoog duwen en resulteren in een test van de 1,17. Bron: ABM Financial News

