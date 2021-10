Uitgelicht: beursweek in beeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Na een voorzichtige start van de handelsweek, tikte de AEX op dinsdag een nieuwe all time high aan. Op woensdag moest de markt iets van die winsten teruggeven, waarbij met name de energiesector de beurs omlaag trok. Het zwaartepunt van de handelsdag was donderdag met het rentebesluit van de ECB.

De centrale bank handhaafde het monetaire beleid. De belangrijkste beleidsrente bleef zoals verwacht staan op 0,00 procent. Ook de opkoopprogramma's veranderden nog niet.

Vrijdag werd gedomineerd door tegenvallende resultaten van de Amerikaanse giganten Apple en Amazon.com. De markt interpreteerde de tegenvallende cijfers als een signaal dat problemen in de aanvoerketen en de krappe arbeidsmarkt zelfs de grootste bedrijven treffen.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management trapte de week af voor de camera van ABM Financial News. Volgens de strateeg is de hoge inflatie nog geen punt van zorg zolang de verkopen gezond blijven.

"De inflatie is het gevolg van aanbodtekorten, die wellicht niet op korte termijn afnemen, in combinatie met een snel herstel van de vraag. Een matig hogere inflatie zou echter geen probleem moeten zijn zolang de vraag gezond blijft", aldus Juvyns.

Tot nu toe zijn consumenten volgens de strateeg ook bestand gebleken tegen prijsstijgingen: stijgende lonen en tijdens de pandemie opgebouwde spaartegoeden hebben eraan bijgedragen dat de consumentenuitgaven solide zijn gebleven.

Een groeiend aantal kleine Amerikaanse bedrijven ziet de inflatie evenwel als een probleem, maar in tegenstelling tot de periode voorafgaand aan de recessie van 2008 is de omzet van bedrijven op dit moment geen punt van zorg. "Zolang de verkopen gezond blijven, is een beetje inflatie meestal een goede zaak voor de bedrijfswinsten."

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen boog zich afgelopen week over de cijfers van zowel Besi als ASMI. De cijfers van Besi waren volgens de analist prima. De sterke cijfers van ASMI een dag later leverden het bedrijf zelfs een koersdoelverhoging op.

Shell publiceerde donderdag kwartaalcijfers. Volgens Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere is niet Shell, maar de politiek aan zet om te investeren in de energietransitie.

"Shell doet wat ze moet doen, dat zie je bij de kwartaalcijfers van vandaag. Het bedrijf verdient enorm veel geld en daar lossen ze voor maar liefst acht miljard dollar aan schuld af en keren ze dividend uit aan aandeelhouders", zei Van Oudheusden.

Het is volgens de marktkenner aan de politiek om meer te investeren in de energie van de toekomst.

Als die onmachtige politiek niet snel met grote plannen komt, zullen we toch nog langer gebruik moeten maken als samenleving van een bedrijf als Shell dan dat sommige mensen nu denken, waarschuwt Van Oudheusden.

Vermogensbeheerder André van Eerden presenteerde donderdag voor de camera van ABM Financial News zijn wekelijkse update.

De AEX is behoorlijk in beweging, maar kwakkelt per saldo een beetje door tegenstrijdige signalen, hoewel hogere koersen nog steeds op de radar staan, constateerde hij.

Een niveau van 850 punten voor de AEX behoort volgens Van Eerden nog steeds tot de mogelijkheden.

