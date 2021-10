Hydratec op koers voor goed 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec Industries stevent af op een goed 2021, nadat in het derde kwartaal een recordomzet werd behaald. Dit liet de onderneming uit Amersfoort vrijdag weten. "Daarmee is de omzet over de eerste drie kwartalen in 2021 sterk toegenomen vergeleken met vorig jaar en tevens belangrijk hoger dan in de periode voor corona, 2019", aldus Hydratec. Die omzetstijging leidde in het derde kwartaal tot een aanzienlijke verhoging van de winstgevendheid ten opzichte van het eerste halfjaar. Wel staan de marges volgens Hydratec iets onder druk, omdat stijgingen in de materiaalkosten slechts met vertraging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijzen. Topman Bart Aangenendt wees in een toelichting op de onzekerheden in de aanvoerketen. "Door de pandemie zijn de toeleverketens ernstig ontregeld. Dat brengt tekorten, prijsstijgingen en vraaguitval met zich mee. Onze verwachting is dat dit tot ver in 2022 zal aanhouden." Bron: ABM Financial News

