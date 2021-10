Beursblik: rally olieprijs toont tekenen van uitputting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs heeft even moeite om de rally door te zetten, maar na een periode van consolidatie zal richting het jaareinde de olieprijs de weg omhoog hervinden. Dit zegt analist Ole Hansen van Saxo Bank. "De aanhoudende rally van ruwe olie sinds half september vertoont tekenen van uitputting. De markt gaat mogelijk een periode van consolidatie tegemoet, alvorens op te veren naar het jaareinde toe." De afzwakkende stijging van de ruwe olieprijs van de afgelopen week heeft volgens Hansen onder meer te maken met de hervatting van de nucleaire gesprekken tussen Iran en de EU. Dit kan uiteindelijk leiden tot een groter aanbod van olie, denkt de analist. "Voordat Donald Trump de sancties in 2018 opnieuw instelde, produceerde Iran ongeveer 3,8 miljoen vaten per dag, zo'n 1,3 miljoen vaten per dag boven het huidige niveau." Bovendien liet het wekelijkse voorraadrapport van de EIA woensdag een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie zien. Tevens beloofde de Russische president Vladimir Poetin om de gasvoorraden in Europa aan te vullen en werkten de dalende steenkoolprijzen in China door in de rest van de wereld. "Toch is WTI, de markt met de sterkste fundamentals op de spotmarkt, er in geslaagd om steun te vinden boven de 80,50 dollar, het 21-daags voortschrijdend gemiddelde. De technische korte termijn vooruitzichten voor Brent olie lijken daarentegen iets uitdagender", aldus Hansen. Een vat WTI kost inmiddels 83,22 dollar en een vat Brent 83,72 dollar. Bron: ABM Financial News

