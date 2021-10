Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, ondanks de hoge Amerikaanse ruwe olie-voorraden, mogelijke nucleaire gesprekken met Iran en de dalende gasprijzen. De olieprijs sloot op maandbasis 11,0 procent hoger. "De scherpe stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie en de verwachting dat de nucleaire besprekingen met Iran worden hervat, hebben de zorgen over de bevoorrading enigszins doen afnemen, wat heeft geleid tot winstnemingen", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzban. "Dit verandert echter niets aan de krappe marktsituatie", voegde hij toe. Het Amerikaanse energieagentschap EIA rapporteerde woensdag over de week eindigend op 22 oktober een stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie met 4,3 miljoen vaten tot 430,8, terwijl de benzinevoorraden daalden met 2,0 miljoen vaten tot 215,7 miljoen vaten en de voorraden stookolie en diesel daalden met 0,4 miljoen vaten tot 125,0 miljoen vaten. Iran gaf woensdag aan dat het van plan is de besprekingen te hervatten over een nieuwe nucleaire deal, wat de weg zou kunnen effenen voor de opheffing van de Amerikaanse sancties tegen het land die opnieuw werden opgelegd door de regering Trump, nadat Washington zich in 2018 terugtrok uit de overeenkomst. Hoewel de ruwe olieprijs een adempauze nam van de recente stijging, onderstreepten analisten dat nog steeds sprake is van krappe marktomstandigheden. Ondanks de stijging van de Amerikaanse ruwe olie-voorraden, daalden de voorraden in Cushing, Oklahoma, de leveringshub voor Nymex-futures. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,76 dollar, hoger op 83,57 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

