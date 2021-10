AEX neemt gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week licht gedaald, nadat de afgelopen tijd records werden gebroken. Bij een slot van 810,91 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 0,3 procent. Vorige week eindigde de index op 812,97 punten.

De AEX is behoorlijk in beweging, maar kwakkelt per saldo een beetje door tegenstrijdige signalen, hoewel hogere koersen nog steeds op de radar staan, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International.

Zorgen over de hoge inflatie, aanhoudende problemen in de aanvoerketen en groeivertragingen in China, de Verenigde Staten en eurozone worden vooralsnog redelijk gecompenseerd door sterke kwartaalcijfers van bedrijven, die de verwachtingen in veel gevallen weten te verslaan.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen plaatst wel de kanttekening dat de verwachtingen vooraf ook niet zo hoog lagen.

"Logisch dus dat de kwartaalcijfers positief verrassen. Maar alsnog zijn beleggers er blij mee", aldus Aben, die verwacht dat de beurzen hierdoor de wind in de rug kunnen houden in de komende weken.

Dat betekent niet dat er geen aandachtspuntjes zijn, volgens de econoom. "Zo neemt in een aantal Europese landen het aantal Covid-19-besmettingen weer fors toe."

En qua bedrijfscijfers zijn er ook tegenvallers, zoals voor zwaargewichten als Apple en Amazon, die deze week zeiden last te hebben van de problemen in de aanvoerketen. Toch zien analisten van KBC Asset Management het niet zo somber in voor beide bedrijven.

Zo zou Apple "in staat moeten zijn om in 2022 de onvervulde vraag in te halen en zo de

productcyclus te verlengen", terwijl Amazon zich "relatief gezien in een betere positie lijkt te bevinden om het hoofd te bieden aan de meer algemene kostenstijgingen waarmee alle concurrenten worden geconfronteerd."

Inflatie loopt op in eurozone en VS

Ondertussen blijft de inflatie hoog in de eurozone en VS. In de eurozone kwam die in oktober uit op 4,1 procent, van 3,4 procent in september. De voor de ECB belangrijke kerninflatie lag in oktober op 2,1 procent, van 1,9 procent een maand eerder.

In de VS kwam de PCE-kerninflatie, voor de Federal Reserve een belangrijke graadmeter, in september uit op 3,6 procent en daarmee gelijk aan een maand eerder.

Volgende week wordt duidelijk of de Fed in november al een begin maakt met het afbouwen van de monetaire stimulering of dat men nog wacht tot december. Matige groeicijfers uit de VS in het derde kwartaal zullen de centrale bank er niet van weerhouden om de plannen door te zetten, verwachten analisten van Commerzbank.

Het Amerikaanse bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 2,0 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 2,8 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie in de Verenigde Staten nog met 6,7 procent.

ECB heeft minder haast dan de markt

De Europese Centrale Bank lijkt ondertussen minder haast te hebben om te gaan taperen, terwijl de marktverwachtingen voor een eerste renteverhoging recent juist flink naar voren zijn geschoven. Conform de verwachting handhaafde de ECB deze week zijn monetaire beleid.

In haar persconferentie legde voorzitter Christine Lagarde nog maar eens de nadruk op de verwachting dat de hoge inflatie tijdelijk is, maar slaagde ze er volgens marktkenners niet helemaal in om de inmiddels eerder dan verwachte renteverhoging uit de hoofden te praten van beleggers.

De markten mikten voorafgaand aan het rentebesluit op renteverhogingen van in totaal 20 basispunten tegen het eind van 2022. Lagarde benadrukte donderdag dat de huidige inflatiedata niet voldoende zijn om de ECB te dwingen om het monetaire beleid te verkrappen en gaf aan dat de door de markten verwachte renteverhogingen niet in lijn zijn met de guidance van de ECB.

"Hoewel de ECB [opnieuw] communiceerde dat de hoge inflatie tijdelijk is en de marktverwachting van renteverhogingen te agressief, was die communicatie niet voldoende om valuta- en obligatiehandelaren te overtuigen", meent Sammani.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zullen de markten een renteverhoging door de ECB steeds verder inprijzen, gezien de meest recente inflatiecijfers. "Dat lijkt ons geheel terecht en niet iets waar de centrale banken zich tegen zouden moeten verzetten: zij zouden er juist hun voordeel mee moeten doen."

De Duitse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 0,09 procent negatief, van -0,17 procent voorafgaand aan het rentebesluit. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1575 en daarmee op weekbasis een half procent lager.

De WTI-olieprijs verloor op weekbasis zo'n 2 procent en noteerde vrijdag rond 82 dollar. Iran meldde deze week dat het weer gaat onderhandelen over een atoomakkoord. Als er een deal komt, dan komt er Iraanse olie op de markt. Marktkenners van ING zeggen dat dit bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van de olieprijs in 2022.

Stijgers en dalers

ASMI en Besi kregen deze week de handen op elkaar voor hun kwartaalcijfers, met winsten van zo'n 11 procent. Niet alleen beleggers maar ook analisten waren enthousiast.

ArcelorMittal maakte de top drie compleet en won deze week bijna 8 procent.

Just Eat Takeaway.com moet zijn belang in het Amerikaanse Grubhub verkopen of afsplitsen. Dit is de strekking van brieven die aandeelhouders Cat Rock en Oceanwood deze week stuurden naar de maaltijdbezorger. Het aandeel daalde zo'n 9 procent op weekbasis en was daarmee de grootste daler.

Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van KPN een negatief onthaal met een verlies van 5 procent op weekbasis. Jefferies sprak van een solide omzetontwikkeling in het derde kwartaal. De cijfers van Heineken vielen aanvankelijk tegen maar het aandeel won op weekbasis toch 3,5 procent.

Onder de hoofdaandelen kreeg de cijferrapportage van Shell een negatief onthaal. Het aandeel daalde op weekbasis zo'n 4 procent. Verder meldde de activistische aandeelhouder Daniel Loeb zich bij Shell. Hij wil een opsplitsing van het bedrijf, waarmee de 'oude' en duurzame activiteiten worden gescheiden. Dit is volgens ING overigens niet zo heel logisch.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verloor op weekbasis bijna 7 procent na vrijgave van cijfers. De huurinkomsten daalden als gevolg van verschillende coronabeperkingen.

Signify ging deze week bijna 4 procent onderuit na een tegenvallende cijferrapportage. Het bedrijf had te kampen met de problemen in de aanvoerketen.

In de Midkap deden beleggers Flow Traders in de uitverkoop. De flitshandelaar gaf deze week ruim 17 procent prijs na het overleggen van een tegenvallende winst.

Arcadis, AMG en Fugro konden niet overtuigen met de kwartaalcijfers en leverden deze week 10 tot 15 procent in. Bij AMG viel de outlook tegen, terwijl de resultaten van Arcadis en Fugro tekort schoten.

Corbion deed het beter met de cijfers en steeg ruim een procent op weekbasis, terwijl Basic-Fit meer dan 3 procent won. Analisten spraken van een solide kwartaal voor de fitnessketen.

Air France-KLM ging op weekbasis bijna 4 procent hoger, na een meevallend kwartaal waarin het verlies flink werd teruggedrongen en de omzet bijna verdubbelde omdat coronabeperkingen steeds meer werden afgebouwd.

In de AMX ging Aperam aan kop met een plus van ruim 6,5 procent. Galapagos steeg op weekbasis ruim 4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een onderzoek van Insider Monkey, waaruit blijkt dat Galapagos populair is onder hedgefunds.

Onder de kleinere aandelen verloor Pharming deze week bijna 10 procent na cijfers.

CTP leverde 8 procent in na de aankondiging van de overname van Deutsche Industrie REIT. Met de overname is een bedrag van circa 800 miljoen euro gemoeid. Aandeelhouders van het Duitse bedrijf krijgen voor elk aandeel dat zij bezitten 1,25 nieuw aandeel CTP. Daarmee betaalt CTP een premie van 48 procent.

Brunel steeg na beter dan verwachte cijfers ruim 8 procent op weekbasis.