Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 475,51 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.688,77 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.830,34 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.237,57 punten.

Europese aandelenmarkten stonden vrijdag onder druk na tegenvallende resultaten van Amerikaanse zwaargewichten als Apple en Amazon.com. Tegenvallende economische groeicijfers uit de eurozone drukten tevens op het sentiment.

De Duitse economie is in het derde kwartaal op kwartaal- en jaarbasis gegroeid met respectievelijk 1,8 procent en 2,5 procent, wat minder was dan verwacht. Analisten merkten op dat de groei in Duitsland lijkt te vertragen, omdat het geen gelijke tred houdt met die van Frankrijk en 1 procent onder het pre-pandemische niveau noteert.

De groei van de Franse economie is in het derde kwartaal verder versneld van 1,2 procent in het tweede kwartaal naar 3,0 procent in het derde kwartaal. De Franse consumentenprijzen zijn in oktober harder gestegen dan een maand eerder en noteerde op 2,6 procent op jaarbasis.

De economische groei in de eurozone noteerde in het derde kwartaal op 2,2 procent op kwartaalbasis, wat vrijwel gelijk was aan het tweede kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie met 3,7 procent. De inflatie bedroeg 4,1 procent, tegen 3,4 procent in september.

"Terwijl we het einde van de week en de maand ingaan, zien we een lichte terugval, nadat zowel Amazon als Apple met hun resultaten achterbleven bij de verwachtingen, waarbij ze de schuld gaven aan de hogere kosten en verstoringen in de toeleveringsketen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De euro/dollar noteerde op 1,1556. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1678 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1679 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,2 procent lager.

Bedrijfsnieuws

De resultaten van EssilorLuxottica zitten na de impact van de coronacrisis weer flink in de lift en de outlook voor 2021 ging omhoog. Het aandeel won 3,5 procent en ging daarmee aan kop in Parijs.

Worldline sloot de rij in de CAC 40 met een verlies van ruim 3,5 procent.

In Frankfurt was HelloFresh de grootste daler, met een verlies van zo'n 4 procent. MTU Aero Engines ging aan kop met een plus van ruim 2,5 procent. Daimler zat er goed bij met een plus van ruim 2 procent.

Daimler heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt, ondanks een tekort aan halfgeleiders, dat op de productie en de verkoop drukte.

Het aandeel Signify daalde in Amsterdam met ruim 5 procent in koers na een tegenvallende cijferrapportage. Daarop verlaagde Degroof Petercam het koersdoel van 46,00 naar 44,00 euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De verliezen waren beperkt.