Hydratec boekt recordomzet in derde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec heeft in het derde kwartaal een recordomzet geboekt. Dit meldde de industriële onderneming uit Amersfoort vrijdag in een kwalitatieve update.

"Daarmee is de omzet over de eerste 3 kwartalen in 2021 sterk toegenomen vergeleken met vorig jaar en tevens belangrijk hoger dan in de periode voor corona, 2019. Die omzetstijging leidde in het derde kwartaal tot een aanzienlijke verhoging van de winstgevendheid van Hydratec Industries ten opzichte van het eerste halfjaar", meldde het concern.

"Hydratec Industries stevent af op een goed jaar, ondanks de onzekerheden in de toeleverketens. Door de pandemie zijn de toeleverketens ernstig ontregeld. Dat brengt tekorten, prijsstijgingen en vraaguitval met zich mee. Onze verwachting is dat dit tot ver in 2022 zal aanhouden", zei CEO Bart Aangenendt.

De omzetstijging was volgens het bedrijf het sterkst bij de Food-markt binnen Industrial Systems, terwijl in de Mobility-markt sprake was van een omzetdaling.

Hydratec sprak van lichte druk op de marges, aangezien de stijging in materiaalkosten slechts met vertraging kan worden doorgerekend in de verkoopprijzen.

Outlook

Hydratec zei vanwege de huidige goede resultaten en het goed gevulde orderboek bij Industrial Systems over heel 2021 goede resultaten te verwachten.