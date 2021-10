MotorK stelt uitgifteprijs beursgang vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Tech-startup MotorK heeft de uitgifteprijs voor zijn verwachte beursgang in Amsterdam vastgesteld op 7,30 tot 9,70 euro. Dit bleek eerder deze week uit een persbericht. Dit geeft het bedrijf na afronding van de IPO een marktkapitalisatie van 358 tot 427 miljoen euro. MotorK wil ruim 17,8 miljoen aandelen uitgeven en daarbovenop eventueel nog circa 2,7 miljoen aandelen extra. De netto-opbrengst wordt ondermeer gebruikt om de R&D-uitgaven op te voeren en te investeren in marketing en overnames. Ook wil MotorK aflossen bij de Europese Investeringsbank. Naast de uitgifte van nieuwe aandelen is er een overtoewijzingsoptie van bijna 3,1 miljoen aandelen. Capital International Investors heeft toegezegd om voor 26 miljoen euro aandelen te kopen bij de beursgang. Bron: ABM Financial News

