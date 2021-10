Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een lagere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,4 procent lager en dalen die op de Nasdaq 0,7 procent.

Donderdag sloten beide indexen nog op nieuwe all time highs, gesteund door sterke bedrijfscijfers. Vrijdag lijkt de stemming om te slaan, nadat zwaargewichten als Apple en Amazon donderdagavond nabeurs in hun resultaten waarschuwden voor de impact van de aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

Twee grote namen, waardoor de markten kwetsbaar zijn, volgens marktstrateeg Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank Wealth Management. Hoewel beleggers al maanden bekend zijn met de leverings- en inflatieproblemen, "is het nu de vraag: blijft het een probleem. We kopen geen aandelen op basis van de actualiteit maar op basis van wat er in de toekomst gaat gebeuren", aldus Andersen.

Op macro-economisch vlak is er vanmiddag aandacht voor de PCE inflatie. Die verschijnt samen met de persoonlijke inkomens en bestedingen van Amerikanen in de maand september en wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De kerninflatie bleef in september stabiel op 3,6 procent, waar de markt rekende op een lichte stijging naar 3,7 procent. De inflatie inclusief voedsel en energie steeg naar 4,4 procent, van 4,2 procent in augustus.

De inkomens daalden met 1,0 procent, waar een krimp van 0,4 procent was voorzien, terwijl de bestedingen conform de verwachting met 0,6 procent stegen. Verder stegen de arbeidskosten in de VS in het derde kwartaal met 1,3 procent. Er was een toename van 0,9 procent verwacht.

Na de openingsbel verschijnen de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

De euro/dollar handelt richting de openingsbel op 1,1644. Een vat WTI-olie is iets goedkoper op 82,50 dollar.

Bedrijfsnieuws

Oliereuzen Chevron en Exxon Mobil openden vanmiddag de boeken, net als Colgate-Palmolive en AbbVie.

Chevron heeft het verlies in het derde kwartaal van vorig jaar weten om te buigen in winst in dezelfde periode dit jaar, dankzij de hogere olie- en gasprijzen. De winst en omzet waren ook boven verwachting. Het aandeel stijgt in de voorbeurshandel 1,5 procent.

Exxon Mobil heeft in het derde kwartaal kunnen profiteren van een sterkere vraag en kostenbesparingen, en schreef daardoor weer zwarte cijfers. Ook presenteerde het een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 10 miljard dollar. Het aandeel gaat vrijdag net als Chevron een 1,5 procent hogere opening tegemoet.

Farmaceut Abbvie verhoogde de outlook na een sterk kwartaal en gaat vrijdag een 3 procent hogere opening tegemoet. Colgate-Palmolive behaalde beter dan verwachte resultaten maar waarschuwde ook voor de aanhoudende onzekerheid rond de problemen in de aanvoerketen en de coronapandemie. Het aandeel daalde voorbeurs licht.

Sectorgenoot Gilead Sciences heeft na een sterk derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar eveneens verhoogd. Het farmabedrijf profiteert van het medicijn Veklury, ook wel bekend als remdesivir, dat wordt gebruikt als behandeling tegen het coronavirus. Het aandeel gaat vrijdag toch een 2 procent lagere opening tegemoet.

Apple heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een minder hoge omzet behaald en minder iPhones verkocht dan verwacht, onder meer vanwege de impact van de problemen in de aanvoerketen. CFO Luca Maestri waarschuwde dat de meeste productcategorieën in het huidige kwartaal last zullen hebben van de verstoringen. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet hierdoor 6 miljard dollar lager uit, en dat zal in het lopende kwartaal vermoedelijk meer zijn. In de nabeurshandel donderdag verloor Apple 4 procent. Vrijdag gaat het aandeel een 3,5 procent lagere opening tegemoet.

Amazon.com heeft in het derde kwartaal de winst harder zien afnemen dan verwacht. De e-commercereus gaf daarbij een zwakke outlook voor het huidige kwartaal door aanhoudende problemen in de aanvoerketen en krapte op de arbeidsmarkt in de VS. In het vierde kwartaal zal het bedrijf daardoor miljarden extra aan kosten maken. Het aandeel daalde donderdag in de nabeurshandel ruim 4 procent. Vrijdag lijkt het aandeel opnieuw zo'n 4 procent te gaan verliezen.

Starbucks is zijn gebroken boekjaar sterk geëindigd, met een recordomzet, maar die was wel nipt onder verwachting. Ook de vergelijkbare omzet, voor de markt een belangrijke indicator, was minder sterk dan verwacht. De koffieketen kondigde donderdag verder een driejarig aandeleninkoopprogramma aan van in totaal 20 miljard dollar. Het aandeel gaat vrijdag een 6 procent lagere opening tegemoet.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag geëindigd met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq. De S&P 500 steeg 1,0 procent en eindigde op een all time high van 4.596,42 punten en de Nasdaq steeg 1,4 procent en sloot op een recordstand van 15.448,12 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent hoger op 35.730,48 punten.