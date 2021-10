Exxon profiteert van sterkere vraag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft in het derde kwartaal kunnen profiteren van een sterkere vraag en kostenbesparingen, en schreef daardoor weer zwarte cijfers. Dit meldde de Amerikaanse oliereus vrijdagmiddag. "Alle drie onze kernactiviteiten realiseerden winst in het kwartaal", zei CEO Darren Woods in een toelichting, erop wijzend dat de vraag naar brandstoffen verbeterde. Ook wist Exxon de kosten onder controle te houden. Zo wist het bedrijf in de eerste negen maanden van 2021 voor nog eens 1,5 miljard dollar aan kosten te besparen. De investeringen daalden in het derde kwartaal van 4,1 naar 3,9 miljard dollar. In 2021 komen de investeringen aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 16 miljard tot 19 miljard dollar uit, aldus Exxon. Na negen maanden zat Exxon op 10,8 miljard dollar. In de komende jaren verwacht het bedrijf jaarlijks 20 tot 25 miljard dollar te investeren, maar dat plan moet in het vierde kwartaal nog worden goedgekeurd door het bestuur. In het derde kwartaal kwam de winst uit op bijna 6,8 miljard dollar, tegenover een verlies van 680 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst van 1,58 dollar per aandeel was iets beter dan de 1,56 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Bij Upstream zorgden hogere prijzen en dito volumes voor een winst van bijna 4 miljard dollar, tegenover een verlies van 383 miljoen dollar een jaar eerder. Bij Downstream verbeterden de marges, wat resulteerde in een winst van 1,3 miljard dollar. Een jaar eerder schreef deze tak nog een verlies van 231 miljoen dollar. De operationele kasstroom kwam eind derde kwartaal uit op 12,1 miljard dollar en een "sterke outlook" voor de kasstroom stelt Exxon in staat om in 2022 een aandeleninkoopprogramma te starten met een looptijd van 12 tot 24 maanden en een totale waarde van 10 miljard dollar. Het aandeel Exxon stijgt in de voorbeurshandel op Wall Street een procent. Bron: ABM Financial News

