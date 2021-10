DGB rondt opname tweede tranche onderhandse plaatsing af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft de tweede trancheopname van 500.000 euro onder de eerder aangekondigde investeringsovereenkomst van 6 miljoen euro ondertekend. Dit meldde het bedrijf vrijdag. "De investeringsfaciliteit zal worden gebruikt om de verdere groei van de Groep en de ontwikkeling van haar handelsplatform voor CO2-compensatie te financieren", aldus DGB. In overeenstemming met de voorwaarden van de faciliteit, zal het consortium van in Nederland gevestigde geaccrediteerde investeerders 481.605 extra gewone aandelen van DGB verwerven van de eigen aandelen van de vennootschap. De helft van deze tranche, 250.000 euro, bestaat uit genoteerde gewone aandelen voor een prijs per aandeel van 1,10 euro en de andere helft uit niet-beursgenoteerde gewone aandelen tegen een gereduceerde prijs van 0,95 euro per aandeel. In totaal zijn 950.157 eigen aandelen overgedragen aan het consortium onder de eerste en tweede tranche van de investeringsovereenkomst, wat resulteert in een gemiddelde prijs per aandeel van 1,05 euro. Na voltooiing van deze tweede tranche, bezit de vennootschap nog 1.299.842 eigen aandelen. "Na zorgvuldige afweging van de strategische, economische en financiële aspecten voor alle betrokken stakeholders, is het bestuur van mening dat langetermijnwaardecreatie voor aandeelhouders beter geborgd is wanneer DGB verschillende andere financieringsmogelijkheden verkent en sluit daarom de investeringsfaciliteit", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

