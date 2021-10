Brussel onderzoekt veto Hongarije voor verkoopplannen Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie start een onderzoek naar het besluit van Hongarije om de verkoop van twee Hongaarse dochterbedrijven van Aegon aan Vienna Insurance Group tegen te houden. Dit liet Brussel vrijdag weten. De Commissie wil onderzoeken of het veto van Hongarije niet in strijd is met artikel 21 van de EU fusieregels. Aegon bereikte vorig jaar november een akkoord met VIG over de verkoop van zijn verzekerings-, pensioen- en vermogensbeheer activiteiten in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije voor 830 miljoen euro. Nadat Boedapest de verkoop tegenhield, stapten Aegon en VIG naar de rechter in Hongarije. Maar daar kregen zij nul op het rekest. Bloomberg meldde eerder dit jaar op basis van bronnen dat er al andere geïnteresseerden zijn om de Hongaarse divisie van Aegon over te nemen, waaronder de Hongaarse verzekeraar Cig Pannonia. Circa een kwart van Cig is in handen van Opus Global, een holdingbedrijf van Lorinc Meszaros, één van de zakenpartners van de Hongaarse premier Viktor Orban. De Europese Commissie had overigens wel groen licht gegeven voor de verkoop aan VIG. Bron: ABM Financial News

