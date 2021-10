Chevron profiteert van hogere energieprijzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft in het derde kwartaal van 2021 zwarte cijfers geschreven, dankzij de stijgende olie- en gasprijzen. Dit bleek vrijdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse oliereus. “De resultaten in het derde kwartaal waren sinds het eerste kwartaal van 2013 niet zo sterk, vooral dankzij de verbeterde marktomstandigheden", zei CEO Mike Wirth. De gemiddelde prijs voor olie bij de upstreamactiviteiten van Chevron steeg in het kwartaal van 31 naar 58 dollar per vat en die voor aardgas zelfs van 0,89 dollar naar 3,25 dollar per kubieke voet. De winst bij Upstream steeg mede daardoor naar 5,1 miljard dollar. De totale winst kwam uit op 6,1 miljard dollar, waar Chevron in het derde kwartaal van 2020 nog een verlies van 207 miljoen dollar boekte. De aangepaste winst per aandeel van 2,96 dollar was veel beter dan de 2,20 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op hadden gerekend. De omzet kwam op jaarbasis bijna 83 procent hoger uit op 44,7 miljard dollar, waar de markt 41,2 miljard dollar voorspelde. De olieproductie steeg in het kwartaal met 7 procent naar 3,03 miljoen vaten per dag. De vrije kasstroom kwam uit op het hoogste niveau ooit, op 6,7 miljard dollar. Verder daalden de investeringen over de eerste negen maanden van 10,3 miljard tot 8,1 miljard dollar. Het aandeel Chevron noteert vrijdag in de voorbeurshandel 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

