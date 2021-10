Europese beurzen overwegend lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag op de laatste handelsdag van de maand overwegend lager, en lijkt een dag van winstnemingen door te maken, ondanks de plussen op Wall Street van donderdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 471,70 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 1,2 procent op 15.518,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 6.785,29 punten. De Britse FTSE . vrijdag 0,3 procent naar 7.224,90 punten.

Voor vandaag kan de Amerikaanse kerninflatie over september op de meeste aandacht rekenen, omdat dit cijfer voor de Federal Reserve een belangrijke leidraad is voor het te voeren rentebeleid.

De Duitse economie liet over het derde kwartaal een groei van 1,8 procent op kwartaalbasis zien tegen een plus van 1,9 procent in het tweede kwartaal. Op jaarbasis was er een groei van 2,5 procent. Frankrijk zag de omvang van zijn economie in het derde kwartaal met 3,0 procent oplopen tegen een groei van 1,2 procent in het tweede kwartaal en een verwachting van 2,9 procent. De economie van de eurozone is volgens een voorlopige raming in het derde kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis gegroeid, terwijl de prognose niet verder ging dan 2,0 procent.

De inflatie van de eurozone kwam over in oktober, zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen, uit op 2,1 procent op jaarbasis. De reguliere inflatie bedroeg in oktober 4,1 procent. In september was dit 3,4 procent en in augustus 3,0 procent.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de persoonlijke inkomens en bestedingen over september met daarbij de voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatieindicator. Voor deze PCE kerninflatie wordt rekening gehouden met 3,7 procent tegen 3,6 procent in augustus.

Daarnaast komen de inkoopmanagersindex van Chicago over oktober en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over dezelfde maand naar buiten.

Olie noteerde vrijdag licht hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 82,86 dollar, terwijl voor een december-future Brent 83,77 dollar werd betaald, een plus van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1651. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1660 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1681 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Daimler heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt, ondanks een tekort aan halfgeleiders, dat op de productie en de verkoop drukte. Het aandeel Daimler noteerde 1,6 procent koerswinst.

De resultaten van EssilorLuxottica zitten na de impact van de coronacrisis weer flink in de lift en de outlook voor 2021 ging omhoog. De koers van het aandeel noteerde 4,5 procent hoger.

Het aandeel Signify daalde in Amsterdam met 8,9 procent in koers na een tegenvallende cijferrapportage. Daarop verlaagde Degroof Petercam het koersdoel van 46,00 naar 44,00 euro.

In Parijs steeg de koers van het aandeel Dassault 5,5 procent, gevolgd door die van Safran met een plus van 4,6 procent en STMicroselectronics met 4,4 procent. Verlies was er voor het aandeel Saint-Gobain, waar 3,3 procent vanaf ging en van Stellantis die 2,6 procent inleverde.

In Frankfurt leverde de koers van het aandeel Deutsche Wohnen 9,3 procent in, gevolgd door twaalf aandelenkoersen die meer dan 2 procent moesten laten gaan. Daar stond dan alleen een plus voor de koers van het aandeel Qiagen van 4,9 procent tegenover.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 1,0 procent en eindigde op een all time high van 4.596,42 punten. De Nasdaq steeg 1,4 procent en sloot op een recordstand van 15.448,12 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent hoger op 35.730,48 punten.