Valuta: markt laat ECB even voor wat het is

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1650 dollar, waarmee de markt er blijk van geeft de aanhoudende mildheid van de Europese Centrale Bank, die donderdag met een rentebesluit naar buiten kwam, niet meer helemaal te delen.

"Met de huidige koers lijkt een nieuw evenwicht met de dollar te zijn gevonden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat deze koers voorlopig rond dit niveau blijft, of er moeten voor de dollar positieve indicaties naar buiten komen. De twee macrocijfers van de eurozone van elf uur zorgden even voor kleine correctie van de euro, waarbij het er op lijkt dat de markt toch op meer had gerekend", aldus Van der Meer.

De handelaar van Ebury denkt dat de markt vrijdag vooral geïnteresseerd is in de kerninflatie in de Verenigde Staten. Daarna verschuift de aandacht wat Van der Meer betreft naar volgende week met in eerste instantie diverse definitieve inkoopmanagersindices voor de verschillende industrieën van de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk en met woensdag het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Duitse economie liet over het derde kwartaal een groei van 1,8 procent op kwartaalbasis zien tegen een plus van 1,9 procent in het tweede kwartaal. Op jaarbasis was er een groei van 2,5 procent. Frankrijk zag de omvang van zijn economie in het derde kwartaal met 3,0 procent oplopen tegen een groei van 1,2 procent in het tweede kwartaal en een verwachting van 2,9 procent. De economie van de eurozone is volgens een voorlopige raming in het derde kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis gegroeid, terwijl de prognose niet verder ging dan 2,0 procent.

De inflatie van de eurozone kwam over in oktober, zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen, uit op 2,1 procent op jaarbasis. De reguliere inflatie bedroeg in oktober 4,1 procent. In september was dit 3,4 procent en in augustus 3,0 procent.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de persoonlijke inkomens en bestedingen over september met daarbij de voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatieindicator. Daarnaast komen de inkoopmanagersindex van Chicago over oktober en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over dezelfde maand naar buiten.

Voor de PCE kerninflatie wordt rekening gehouden met 3,7 procent tegen 3,6 procent in augustus.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,1650 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8459 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3772 dollar.